FOTO:Velikih ljubljanskih projektov virus ni ustavil

Na skoraj vseh občinskih gradbiščih se kljub epidemiji in na željo izvajalcev dela nadaljujejo, a v zmanjšanem obsegu, pravijo na občini in dodajajo, da razmere ves čas spremljajo. Na gradbiščih Galerije Cukrarna, Vile Zlatica in zavetišča Gmajnice je menda živahno, čeprav redki mimoidoči tega pogosto niti ne opazijo. Nemoteno pa poteka tudi gradnja stanovanjske soseske Novo Brdo.Pogodbeni roki na gradbiščih, ki delujejo v omejenem obsegu, se bodo zaradi nastalih razmer predvidoma podaljšali. Obnova Cukrarne, pravzaprav novogradnja, saj bo od stare stavbe ostal le utrjen zunanji obod, se je začela 10. oktobra 2018, ...