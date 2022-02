Verjetno konec sanj o domu starejših občanov

V nadaljevanju preberite:

Toliko zapletov, kot jih je doživljal moravški projekt vse od leta 2008, ko so v družbi Comett domovi dobili koncesijo (kasneje jim jo je sicer ministrstvo odvzelo), jih najbrž ni noben drug v bližnji in daljni okolici. Vloga podjetja MGC Bistrica v lasti ljubljanskega podjetja IMP za gradnjo doma starejših v Moravčah namreč ni vsebovala projektne dokumentacije v skladu s pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev. To je že drugi zdrs tega podjetja.