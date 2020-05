Virus spremenil tudi poletje v Ljubljani

Po dveh mesecih bolj ali manj stroge družbene in družabne izolacije je želja po druženju še večja – pa čeprav s predpisano varnostno razdaljo in še naprej izolirano, kot je denimo ogled filmov na velikem platnu iz osebnih vozil. Odzivi na tako imenovani drive-in letni kino na Viču so po besedah organizatorjev pozitivni.Najprej je sredi maja zaživelo novo prizorišče na parkirišču Avtosejma na Cesti dveh cesarjev na Viču, kjer je prostora za približno 250 avtomobilov, ter tudi nov ponudnik, podjetje Elex Audio. Njegov lastnik in direktor Miran Starman ima po prvih dneh predvajanj mešane občutke, tudi zato, ker je nagajalo ...