Vodikova polnilnica v Stanežičah je odprta

V Stanežičah, na lokaciji prihodnje remize Ljubljanskega potniškega prometa, so včeraj za uporabo uradno odprli polnilnico za vodik. Poleg nje je na voljo tudi več polnilnih mest za baterijske električne avtobuse.

LPP bo na vodikovi polnilnici lahko polnil vodikove električne avtobuse, ki jih ima doslej osem, v kratkem dobijo še dva. Prvi primerki so doslej že vozili, a le na elektriko, napolnjeno prek kabla, po novem bodo lahko delovali tudi na gorivne celice, v katere se dovaja vodik, v procesu, obratnem elektrolizi, pa nastajata električna energija in vodna para.

Vodikova polnilnica v Stanežičah je javna, na njej je poleg avtobusov mogoče polniti tudi morebitne vodikove avtomobile, kjer mora biti tlak polnjenja višji. Medtem ko vodikove avtobuse pri nas že imamo, avtomobilov pač ne, slednji tudi drugod po Evropi doslej niso bili razširjeni.

Od kje dobi polnilnica vodik? Kakšna je cena? Kdaj ga bomo proizvajali sami?