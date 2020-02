Vodnikovi domačiji se obeta celovita obnova

Ljubljana

Od leta 2015 Vodnikovo domačijo, Hišo branja, pisanja in pripovedovanja, upravljajo v zavodu Divja misel. Foto: Jure Eržen

Živahen kulturni dom

- Da bodo še letos izdelali projektno dokumentacijo, s katero bodo določili dokončni obseg obnove Vodnikove domačije, napovedujejo na občini. Prihodnje leto naj bi celovito obnovo s statično sanacijo vred tudi izpeljali. Da je ta nujno potrebna, so sicer ugotovili že leta 2014.»Prenovljena Vodnikova domačija je odprla svoja vrata.« Tako so septembra leta 2012 na občini pospremili odprtje Centra sonoričnih umetnosti v več kot tristo let stari rojstni hiši Valentina Vodnika v Šiški. Tri leta pozneje so Vodnikovo domačijo, ki je bila leta 2001 razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena, znova obnavljali, med drugim tamkajšnjo podstrešno dvorano. Zdaj na občini napovedujejo njeno celovito prenovo, za kar so v letošnjem proračunu predvideli slabih 57 tisoč, prihodnje leto pa 167 tisoč evrov.»Od leta 2012, ko se je v Vodnikovi domačiji začela odvijati kulturna dejavnost, objekt postopoma urejamo (priklop na plin, urejanje strojne in električne inštalacije, prostorska prilagajanja, notranja in tehnična oprema). Razlog za celovito obnovo je dejstvo, da Vodnikova domačija ni bila temeljito prenovljena že od osemdesetih let prejšnjega stoletja, kar se pozna na samem objektu,« pojasnjujejo na občini. »Letos bo izdelana projektna dokumentacija, s katero bo določen dokončni obseg obnove.« Izpeljali naj bi jo prihodnje leto, čeprav so, kot pravijo, že leta 2014 opravili temeljit pregled stanja in ugotovili, da je »nujno treba urediti požarno varnost, da sta glavna stavba in hiša 'Pri kamnitni mizi' potrebni statične in protipotresne utrditve, da je treba obnoviti fasado in stavbno pohištvo ter urediti odvode meteorne vode«.»S štiriletno izkušnjo gremo v popolno obnovo,« pravi Tina Popovič iz zavoda Divja misel, v katerem od leta 2015 upravljajo Vodnikovo domačijo in v njej organizirajo številne, z literaturo povezane dogodke. Z občino, ki je lastnica domačije, po njenih besedah sodelujejo pri načrtovanju obnove in se je veselijo, računajo tudi, da bo večji del izpeljan v poletnih mesecih, ko je programa v domačiji manj. »Stavba trenutno nima urejenega prezračevanja, razen v dvorani, in ni dostopna za gibalno ovirane, kar se bo tudi uredilo s prenovo,« nadaljuje Tina Popovič. »Veliko dela smo s sodelavci in številnimi partnerji vložili v razvoj programov in domačija je danes izjemno živahen kulturni dom, ki ga vsak teden obišče veliko ljudi, od malih do starejših. Lepo in dobro je, da je vse to prepoznano in da bo v prihodnjih letih tudi stavba celostno obnovljena.«