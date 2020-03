Vpis v vrtce se je zaključil med epidemijo

Ljubljana

Vpis otrok, rojenih po roku

Javni vrtci vpisujejo in sprejemajo predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto, zato lahko starši oddajo vlogo tudi po roku, pravijo na MOL in dodajajo, da imajo v skladu s področnim zakonom urejen enoten vpis v vrtce. Če se centralni čakalni seznam v celoti izprazni, lahko starši, ki so oddali vlogo za vpis v vrtec po roku, ob morebitnem prostem mestu dobijo vrtec za svojega otroka.

- Štiri dni zatem, ko je vlada razglasila epidemijo, se je zaključil vpis otrok v ljubljanske vrtce. Kljub temu se na občini niso odločili, da bi ga podaljšali.»Vpis predšolskih otrok v javne vrtce za šolsko leto 2020/2021 je potekal v obdobju od 2. do vključno 16. marca, skladno s časovnim načrtom,« odgovarjajo na občinskem oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje na vprašanje, ali ga bodo zaradi razmer podaljšali. Koliko vlog za 23 javnih vrtcev v Ljubljani so prejeli, še ne vedo povedati, do 12. marca jih je prispelo 2790. Toda glede na izkušnje preteklih let, pravijo na občinskem oddelku, veliko vlog prispe prav v zadnjih dneh.Najprej, kot še dodajajo, je treba preveriti pravilnost podatkov o stalnem prebivališču staršev in otrok, toda zaradi zaprtja vrtcev, omejitve dela v organih državne uprave in omejenega dostopa je to trenutno onemogočeno. »Takoj ko bodo vsi podatki dokončno zbrani in bodo vrtci podatke preverili, bodo vse komisije opravile korespondenčne seje. Z javnimi vrtci smo dnevno v kontaktu, saj se prilagajamo trenutnim razmeram,« še odgovarjajo na vprašanje, ali so za zasedanje komisij predvideni drugačni roki od sprva predvidenih.Javni vrtci v Ljubljani so sicer lani prejeli 3304 vloge, medtem ko je bilo na centralnem čakalnem seznamu 565 otrok. Delež otrok, vključenih v javne vrtce, je v Ljubljani približno 92, na ravni države pa po podatkih statističnega urada 81,7 odstotka.