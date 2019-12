Vrhunsko bivanje v Ljubljani

FOTO: Stoja Trade

FOTO: Stoja Trade

Kaj lahko pričakujejo kupci stanovanj v Vili Murgle, katere so prednosti in še katero podrobnost o projektu smo izvedeli v pogovoru z investitorjem, družbo IMI Stil.Veliko pomanjkanje novih stanovanj je zadnjih nekaj let stalnica trga nepremičnin v našem glavnem mestu, zato je vsaka stanovanjska novogradnja več kot dobrodošla. Kupci povprašujejo po standardnih in tudi nadstandardnih stanovanjih. Novi projekt podjetja IMI Stil Vila Murgle bo ponudil deset nadstandardnih stanovanj različnih velikosti, izdelanih po najnovejših gradbenih smernicah. Kot pravi Jože Godec, lastnik družbe IMI Stil, so se za umestitev stanovanjske zgradbe v naselje Murgle odločili zaradi izjemne lokacije v mirnem okolju. »Lokacija je prometno dostopna z različnimi prevoznimi sredstvi in je le lučaj od mestnega središča. V bližini je vsa infrastruktura, potrebna za kakovostno bivanje. Tako sta nedaleč stran trgovina in šola, blizu sta banka in avtobusna postaja mestnega prometa. Ne manjkajo niti možnosti za rekreacijo in sprostitev,« pojasni odločitev za umestitev zgradbe naš sogovornik.Zanimalo nas je, na katere izzive so naleteli pri snovanju in gradnji Vile Murgle. Ne nazadnje Ljubljančani Murgle poznamo predvsem kot naselje enodružinskih hiš, zato je umestitev večstanovanjske stavbe v takšno naselje gotovo izziv za arhitekte. »Prostorska umestitev objekta in uspešna integracija z okoljem sta pri vsakem projektu za arhitekta svojevrsten izziv. Preverjenih je bilo mnogo variacij in pozicij objekta, na podlagi katerih smo se določili za tisto, ki zagotavlja optimalno kombinacijo kakovosti bivanja z izjemnimi pogledi, z naravno osončenostjo in zasebnostjo. Skrbno izbrana kombinacija opeke, klinkerja in ometa pa objekt tudi materialno naveže na kontekst Murgel,« odgovarja naš sogovornik.Pred izzivom pa so se, tako Godec, znašli tudi gradbeniki, saj Murgle ležijo na območju Ljubljanskega barja. »S pravim projektantom in izvajalcem ter sodobno tehnologijo gradbeništva smo bili kos tudi izzivu barjanskih tal. Dve ravni zaščite – dvojna vodotesnost – zagotavljata povsem suh, naravno prezračevan prostor v kletni etaži,« pojasni naš sogovornik.Vila Murgle je oblikovana kot enovit volumen. V stavbi bodo stanovanjske enote ter klet s shrambami in garažo. Predvidenih je deset stanovanj in dvajset parkirnih mest v kleti. V ureditvi parterja so skupni vhod v objekt, uvoz na rampo za dostop do garaže v kleti, skupne odprte bivalne površine, otroško igrišče, skupna zbiralnica za smeti in dve parkirni mesti za obiskovalce. V pritličju sta predvideni dve stanovanji, v 1. in 2. etaži po tri ter v terasni etaži dve stanovanji. Vsako ima dve lastniški parkirni mesti v garaži v kleti. V vili je predvideno tudi dvigalo.Stanovanji v pritlični etaži sta obrnjeni na jugovzhod in jugozahod, v zgornjih etažah so stanovanja orientirana na vsaj dve, večja pa na tri smeri neba. Vrhnji stanovanji imata večji terasi s pogledi, ki se na severu odpirajo proti Kamniško-Savinjskim Alpam in na Ljubljanski grad, na zahodu na Polhograjsko hribovje ter na jugu na Krim in Ljubljansko barje. Eno stanovanje v pritličju ustreza zahtevam za gibalno ovirano osebo in mu poleg klasičnega parkirnega mesta pripada tudi ustrezno širše parkirno mesto v kleti.»Stanovanja so zasnovana sodobno, z združevanjem kuhinje, jedilnice in dnevne sobe v enoten velik in odprt bivanjski prostor, ki omogoča druženje in hkrati neposreden stik z zunanjostjo prek teras v atrijih in na vrhnji etaži ter prek ene do dveh lož na stanovanje v vmesnih etažah. Stanovanja so fleksibilna in ponujajo več možnosti uporabe. Od stanovanj za par, z veliko garderobo in pisarno doma, do stanovanj za družine s tremi otroki. Vsa stanovanja so energijsko učinkovita in imajo odlično naravno osvetljenost ter akustiko,« komentira zasnovo stanovanj v vili naš sogovornik in nadaljuje: »V celotni zgradbi so vgrajeni odlični materiali, tlorisi so zelo funkcionalni, notranja oprema pa višjega cenovnega razreda. Vendar so okusi ljudi različni in tu smo v danih razmerah zelo prilagodljivi.«Kot smo že uvodoma omenili, je oblikovni princip, izbor barv in materialov usklajen z okolico ter se z uporabo klinkerja in opeke na fasadi prilagaja arhitekturno-oblikovalskim lastnostim soseske Murgle. Fasada je v pritličju v celoti obložena s klinker ploščicami, v nadstropjih pa se prepletata kontaktna fasada in poudarki iz polne opeke, zložene z zamiki, da se ustvari reliefna tekstura. Okenske odprtine so večjih dimenzij, z uporabo nizkih parapetov, ki omogočajo odlično naravno osvetljenost in poglede na ozelenjeno okolico.Stanovanji v pritličju imata vsaka svoj lastniški atrij oz. vrt, stanovanja v nadstropjih pa imajo lože. Vrhnja etaža je na dveh delih zamaknjena v notranjost in tako tvori dve večji zunanji terasi. Streha objekta je ravna oz. pod blagim naklonom, kolikor je potrebno za učinkovito odvodnjavanje, in nasuta z rečnim prodcem. Pohodni lastniški terasi stanovanj na terasni etaži imata predviden tlak iz visokokakovostnega granitogresa. Na terasah je predvidena tudi predinstalacija za vgradnjo džakuzija. V vseh stanovanjih je na voljo tehnologija Wi-fi za daljinsko krmiljenje notranjih svetil, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in zunanjih žaluzij, kar omogoča še dodatno udobje in nadzor.Vila Murgle je zasnovana energijsko izjemno učinkovito in dosega nizkoenergijski standard B1 s predvideno porabo 18 kWh/m2a. Predvidenih je 20 centimetrov toplotne izolacije ter visokokakovostno stavbno pohištvo z visoko toplotno in zvočno izolativnostjo. Okna so lesena z aluminijasto zaščitno masko z zunanje strani.Ogrevanje in priprava tople sanitarne vode bosta urejena s plinskimi kondenzacijskimi kotli na zemeljski plin priznane evropske znamke Vaillant za vsako stanovanje posebej. Bivalni in spalni ter tudi pripadajoči prostori se bodo ogrevali s talnim ogrevanjem z elektronsko regulacijo temperature posameznega prostora. Robna območja prostorov, še posebej ob steklenih površinah, ki so ogrevani s talnim ogrevanjem, imajo predvidene tudi zgostitvene cone. V kopalnicah stanovanj je poleg talnega ogrevanja, ki bo imelo elektronsko regulacijo temperature, predviden tudi kopalniški radiator z dodano elektro grelno sondo. Kopalniški radiator bo reguliran neodvisno s termostatskim ventilom z ustrezno termostatsko glavo.Kakovost bivanja v poletnem času je v objektu zagotovljena s pohlajevanjem s klimatsko napravo. Tako je v bivalnem prostoru (kuhinja z dnevno sobo) predvidena vgradnja notranje stenske enote klime, z možnostjo dveh pozicij vgradnje. Zunanja enota klimatske naprave je vgrajena v loži stanovanja, v za to predvideni prezračevani niši oz. omari.Sogovornika smo še vprašali, kje vidi ključne prednosti za kupce stanovanj v Vili Murgle, ki jih trži nepremičninska agencija Stoja Trade. Godec odgovori: »Najprej sta tu izjemna lokacija in kakovost bivanja, sledi vgradnja visokokakovostnih materialov in opreme ter skrbno premišljena zasnova stanovanj. Na koncu lahko kot prednost izpostavim tudi konkurenčno ceno glede na primerljive novogradnje.«