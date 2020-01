Vrhunsko stanovanje s pogledom na Alpe

FOTO: Stoja trade

Ključne informacije o nepremičnini



Površina: 217,14 m2 neto in 263,51 m2 teras

Letnik gradnje: 2018

Lokacija: Spodnja Šiška, Ljubljana

Cena: 1.790.000 evrov



Kontakt:

Zoran Đukić,

tel. 041 652 141,

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.



Telefon: 041 652 141

​

Prodaja: Stoja Trade, d.o.o., Ljubljana

V soseski je tudi prestižno, opremljeno in zasnovano po najnovejših smernicah.Kot povedo v nepremičninski agenciji Stoja Trade, ki so ji investitorji zaupali prodajo stanovanja, so snovanje stanovanja prepustili vrhunskim italijanskim arhitektom, ki opremljajo nepremičnine po mondenih krajih, kot sta St. Bartz in St. Moritz. »Njihov cilj je bil, da stanovanje zagotavlja najvišjo raven bivanja in udobja,« še dodajo v agenciji. Zato so vanj vgradili izbrane vrhunske materiale, pohištvo in naprave. Dobrih 217 kvadratnih metrov stanovanja ogreva talno gretje, v poletni vročini pa za ugodno klimo poskrbi sistem centralnega hlajenja. Stanovanju, ki se razteza na treh etažah, pripadata tudi dve terasi, ki merita dobrih 263 kvadratnih metrov, dve parkirni mesti z možnostjo polnjenja električnega avtomobila in shramba v velikosti 18,70 kvadratnega metra.Prostori v pritličju stanovanja so razporejeni tako, da delujejo reprezentativno in so primerni tudi za gostitev večjega števila oseb. Osrednji prostor pritličja je čudovita dnevna soba z izhodom na teraso in pogledom na čudovito Šmarno goro in Kamniške Alpe. Dnevna soba, v kateri kraljuje udobna sedežna garnitura iz masivnega hrastovega lesa, oblazinjena s Poliformovo tkanino in okrašena s Hermesovimi vzglavniki, se nadaljuje v jedilnico, osvetljeno s svetili Vetro di Murano, ki ju nekoliko razmeji vgradni kamin Planika. Ta da prostoru občutek topline. Tudi kuhinjski del je nekoliko ločen, a hkrati povezan z jedilnico in dnevnim prostorom. Stene, ki obdajajo kuhinjo, so obložene z evkaliptusovim lesom, iz katerega so narejene tudi omare. Kuhinja je opremljena z najnovejšimi vgradnimi aparati linije Pro-line nemškega Siemensa. Drsna vrata so narejena v prefinjenem kristalu z ročno tkano dekorativno mrežo.»Zunanja terasa v pritličju stanovanja objema vse prostore in ima dostop iz dnevne sobe, kuhinje in tudi jedilnice. Na terasi je tudi zunanja letna kuhinja, ki je tako kot notranja kuhinja opremljena z najnovejšimi vgradnimi aparati nemškega Siemensa. To je idealen prostor za druženje in gostitev. V spodnjem delu sta tudi ločen toaletni prostor in shramba,« opišejo pritličje v agenciji.Po stopnicah se vzpnemo v spalni del stanovanja, ki je zasnovan tako, da vsakemu članu družine zagotavlja zasebnost in udobje. Glavna spalnica ima svojo kopalnico, prav tako imata lastni kopalnici tudi obe otroški sobi. Kopalnice so obdane s keramiko Fiandre in imajo sanitarno opremo Villeroy & Boch s pipami Fria. V spalnem delu je še študijska soba z raztegljivo zofo in utiliti.Iz spalnega dela se po stopnicah povzpnemo na strešno teraso, ki ponudi čudovite poglede na Ljubljanski grad, hotel Intercontinental, Nebotičnik in tudi na Šmarno goro ter Kamniške Alpe in Rožnik. Tudi na zgornji terasi so predvideni priključki za zunanjo kuhinjo ter džakuzi in zalivalni sistem.»Največja prednost stanovanja sta terasi, ki omogočata edinstvene poglede, obenem pa sta odličen prostor za druženje. Tudi razkošna kvadratura stanovanja, ki obsega kar 217 m2 neto stanovanjske površine, je pomembna prednost. Takšne površine v Ljubljani skorajda ni. Mirno lahko rečemo, da je to stanovanje v kakovosti bivanja primerljivo s hišo, hkrati pa ponuja varnost in svobodo stanovanja. Vgrajeni varnostni sistem in elementi pametne hiše pa omogočajo višjo stopnjo varnosti tudi v času, ko nas ni doma,« pravijo v agenciji Stoja Trade Za dodatne informacije smo z veseljem na voljo.