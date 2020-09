FOTO:Vrtičke v Črnučah bodo spet odstranjevali

Dostop do vrtičkov v Črnučah je urejen. FOTO: Aleš Stergar/Delo



Po 1. novembru odvoz na deponijo

Na parcelah v Črnučah večinoma niso samo vrtički. FOTO: Aleš Stergar/Delo



Osem mestnih vrtičkarskih območij

Na Brodu so tudi vrtički za gibalno ovirane. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Vrtički sodijo na le urejena vrtičkarska območja,« so na ljubljanski mestni občini zapisali v naslovu sporočila, v katerem obveščajo, da so prejšnji teden začeli izvajati nadzorom nad nelegalnimi vrtički na območju Črnuč, ki jih bodo vrtičkarji morali ob koncu letošnje vrtičkarske sezone, do 1. novembra, odstraniti. Na območju Črnuč, od Ulice Koroškega bataljona do Štajerske ceste, so bili na podlagi odločbe državnega inšpektorata za okolje in prostor nelegalno urejeni vrtički odstranjeni že leta 2008 »V zadnjih letih so žal to območje ponovno degradirali različni uporabniki,« je zapisano v sporočilu MOL, mestni inšpektorji pa so petim investitorjem, ki so bili prisotni na lokaciji, izrekli opozorilo in jim določili rok za odstranitev nelegalnega objekta. Po 1. novembru »bodo inšpektorji opravili kontrolo, in če vrtički ne bodo odstranjeni, izdali odločbo za njihovo odstranitev. Če zavezanci tudi po določenem roku ne bodo odstranili objekta, bodo uvedli izvršilni postopek, v katerem bodo na stroške inšpekcijskega zavezanca objekt odstranil zunanji izvajalec MOL«.Inšpektorji Inšpektorata MOL bodo nadaljevali nadzor tega območja in vsem prisotnim investitorjem izrekli opozorilo za odstranitev nelegalnega objekta (vrtička). Če investitorja ne bo mogoče določiti, bodo lastniki zemljišč pisno obveščeni o uvedbi inšpekcijskega postopka. Vse vrtičkarje na tem območju na občini pozivajo, naj prostovoljno odstranijo vrtičke in pripadajoče objekte ter se s tem izognejo dodatnim stroškom, ki bodo nastali z uvedbo inšpekcijskega postopka, hkrati pa obdržijo svojo lastnino (objekte in predmete), saj bo ta v nasprotnem primeru odpeljana na deponijo.Dodajajo, da v Ljubljani spodbujajo samopreskrbo, saj se zavedajo pomena kakovostne in zdrave hrane ter lastnega pridelovanja le-te. In da je vrtičkarstvo dejavnost, »ki ima več namenov in ima tako ekonomski kakor tudi socialni potencial. Pridelovanje hrane na manjših površinah je pomembno tudi zaradi povezovanja med ljudmi, medgeneracijskega sodelovanja ter povečevanja socialne vključenosti in je dobrodošla alternativa za socialno šibke prebivalce mesta.«Na območju Ljubljane je sicer urejenih osem vrtičkarskih območij, prvi sta bili urejeni leta 2010, letos so vrtičkarskim območjem priključili še vrtičke na območju Vižmarje - Brod, trenutno pa urejajo še dodatne vrtičke na Grbi, ki jih bodo vrtičkarji lahko začeli obdelovati prihodnjo sezono. »Vrtičkarji na vrtičkih Mestne občine Ljubljana vrtnarijo na ekološki način, zato ne uporabljajo sintetičnih kemičnih pripravkov in mineralnih gnojil za gnojenje, novo znanje pa nabirajo tudi na učnih vrtovih na vrtičkih na Grbi, Rakovi jelši in Ježici ter na različnih brezplačnih predavanjih in delavnicah, ki jih organiziramo na vrtičkih,« so še zapisali na občini.