Z avtobusi LPP se bomo vozili drugače

Ljubljančani in prebivalci primestnih občin, ki morajo kljub zdravstveni krizi vsak dan v službo, so se zaradi ukinitve javnega prevoza morali znajti vsak po svoje. Vendar pa se v LPP že pripravljajo na (skorajšnjo) omilitev vladnih ukrepov. »Vozni red bo spremenjen in odvisen od priporočil vlade, obratovali pa bomo z manjšim številom avtobusov,« pravi Peter Horvat, direktor LPP.Ne le državljani, tudi zaposleni v zasebnem in javnem sektorju nestrpno čakajo na sprostitev vladnih ukrepov in zagon vseh poslovnih dejavnosti. Če smo še pred meseci negodovali nad dejstvom, da se v Ljubljani premalo uporablja javni prevoz, pri tem pa ...