FOTO:Z bančnim posojilom do novih šolskih prostorov

Logatec – Logaška občina namerava že prihodnji mesec začeti z gradnjo prizidka, s čimer bo jeseni konec prostorske stiske v Osnovni šoli 8 talcev, ki že vrsto let pesti učence in zaposlene v Dolenjem Logatcu. Poleg treh novih učilnic in kabinetov nameravajo razširiti tudi kuhinjo in jedilnico ter v šolo namestiti dvigalo za gibalno ovirane. Naložba bo stala poldrugi milijon evrov.Agencija za okolje je minuli teden izdala sklep, po katerem logaški občini kot investitorju za gradnjo prizidka, nadzidavo in rekonstrukcijo osnovne šole, kjer bo dovolj prostora za 868 učencev, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in ...