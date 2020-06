FOTO:Z električnim vlakom po Souvanovem parku

Volčji Potok – Star in dotrajan vlakec na dizelski pogon nameravajo v javnem zavodu Arboretum Volčji Potok zamenjati s sodobnim na električni pogon, ki bo zmogljivejši od sedanjega in predvsem okolju prijaznejši. Vladni odbor za gospodarstvo je za nakup prižgal zeleno luč in ga tudi že vključil v načrt razvojnih programov.Z novim električnim vlakom, ki bo edino prevozno sredstvo za obiskovalce v parku, ki je bil nekoč v lasti Leona Souvana, bodo povsem odpravili emisije toplogrednih plinov. Vlak bo stroškovno učinkovitejši od starega, manj hrupen in bo omogočal boljše predstavljanje parka, za katerega marsikdo še ne ve, ...