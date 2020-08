FOTO:Z novo železniško postajo več potnikov in bolj tekoč promet

Grosuplje – V sklopu projekta nadgradnje železniške postaje v Grosuplju, ki bo stekel predvidoma prihodnje leto, sta tudi rušenje dotrajanega nadvoza čez dolenjsko progo pri Motvozu in gradnja novega. Naložba bo stala 2,4 milijona evrov, pri čemer bo delež ministrstva za infrastrukturo 2,1 milijona, preostalo pa bo zagotovila grosupeljska občina.»Zaradi izboljšanja tehničnih parametrov v okviru posodobitve železniške postaje sta se spremenili geometrija uvoznega tira iz Novega mesta in tirna slika na območju sedanjega nadvoza. Pokazala se je potreba po rušitvi zastarelega nadvoza in gradnji novega, ki bo ustrezal vsem ...