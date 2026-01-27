Za koliko se bo podražila voda v ljubljanski občini

Cene preskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadne vode v skladu z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Mestni občini Ljubljana določajo vsako leto na novo.

»Nove cene bodo začele veljati s prvim februarjem, kar pomeni, da se bo na položnici to poznalo marca. V povprečju bo cena višja za 0,09 do 0,6 evra za gospodinjstvo,« je dejal direktor javnega podjetja Voka Snaga David Polutnik. Za spoznanje dražji bo tudi odvoz odpadkov.

Ljubljana bo prevzela tudi preskrbo z vodo v občini Brezovica, je dejal ljubljanski župan Zoran Janković in dodal, da se bodo s tem občanom Brezovice zneski na položnicah znižali za 20 do 30 odstotkov. Brezovica ima tudi vir vode, ki bi lahko zadostoval za pol Ljubljane, je povedal župan. Pohvalil se je še z nizkimi cenami elektrike v Ljubljani in s tem, da se ljubljanski vrtci niso podražili.

Na območju Mestne občine Ljubljana, Brezovice, Dola pri Ljubljani, Dobrove - Polhovega Gradca, Horjula, Medvod, Škofljice in Iga bo kubični meter vode od začetka februarja skupaj z DDV stal 82 centov, odvajanje komunalne vode pa bo 19 centov na kubik.