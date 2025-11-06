Za jesensko čiščenje Tivolskega ribnika skoraj 18.000 evrov

V nadaljevanju preberite:

Tako kot vsako leto je v Tivolskem ribniku tudi letos potekala jesenska košnja lokvanjev in trstike. Tovrstnih del pa ne izvaja Voka Snaga, ki upravlja Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ampak delavci Arboretuma Volčji Potok. »Poslovno sodelovanje z Arboretumom ni stalne narave«, pravijo v družbi in hkrati priznavajo, da nimajo ustrezne mehanizacije za odstranjevanje lokvanjev. Koliko podizvajalcev še izvaja različna dela v tej zeleni oazi Ljubljane in koliko znašajo vrednosti pogodb?