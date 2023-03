Za nepredvidene dogodke uvedli kar rdeči telefon

V nadaljevanju preberite:

Podpisniki lanskega sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij, torej vodstva moravške občine in Industrije apna Kresnice (IAK) ter krajevne skupnosti Dešen, se bodo prihodnjo sredo sestali na terenskem ogledu kamnoloma Ušenišče. Po besedah župan Milana Balažica so apneničarji začeli voziti jalovino na jugozahodno stran opuščenega kamnoloma, ki ga nameravajo kasneje ozeleniti oziroma pogozditi. Podoben sporazum pripravljata vodstvi občine in družbe Termit, ki sta bili v zadnjih letih zaradi okoljske problematike na povsem različnih bregovih.