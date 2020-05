FOTO:Za NUK 2 luč na koncu tunela

Država računa, da bo za gradnjo NUK 2 pridobila posojila pri razvojnih bankah EU in tudi evropska sredstva. Računalniški prikaz: Biro Bevk Perović arhitekti

Vloga za NUK 2 na Arso vložena lani jeseni, odločitev sprejeta 6. maja.

Zakon o gradnji NUK 2 v DZ so sprejeli leta 1994.

Ministrstvo bo v prihodnjih mesecih zaprosilo za gradbeno dovoljenje.

Plečnikova palača je bila zgrajena v drugih časih, zato ne ustreza potrebam uporabnikov, ki večinoma prihajajo iz univerzitetnega okolja, pravi Viljem Leban, ravnatelj NUK. Foto: Voranc Vogel

»Projekt NUK 2 bi bil lahko eden izmed državnih gradbenih projektov, ki bi pospešil okrevanje slovenskega gospodarstva.«

Viljem Leban, ravnatelj NUK



Roki so, denarja bore malo

50

milijonov evrov je neuradno ocenjena investicija NUK 2

936.800

evrov so za NUK 2 namenili v proračunu 2020 in 2021

Zemljišče, kjer bo nekoč stal NUK 2, je zdaj namenjeno parkiranju. vozil. Lastnica zemljišča je ljubljanska občina. Foto: Voranc Vogel



Ta kriza lahko vse ustavi ali pospeši



Kaj bo ponujal NUK 2

»Trdno verjamem, da se bo gradnja začela še v tem (štiriletnem) mandatu. Če nam bodo vse odločevalske zvezde naklonjene, bi lahko novi NUK 2 v tem času tudi odprli.« Tako je odločitev agencije za okolje za začetek gradnje tega pomembnega državnega in nacionalnega projekta komentiral, ravnatelj NUK. Po skoraj 33 letih bomo morda Slovenci končno dočakali epilog zgodbe o nastajanju nove univerzitetne knjižnice.Agencija za okolje je 6. maja sprejela odločitev, po kateri ministrstvo za izobraževanje, kot investitor projekta NUK 2, ne potrebuje okoljevarstvenega soglasja. To pomeni, da se lahko zdaj začnejo vsi postopki, povezani z dejanskim uresničevanjem projekta. Vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je resorno ministrstvo na Arso vložilo že oktobra lani, državni uradniki pa so o tem, da okoljevarstveno soglasje sploh ni potrebno, odločali kar sedem mesecev. Vsi postopki, ki so kakorkoli povezani z NUK 2, trajajo nerazumno dolgo – več kot tri desetletja.Prvi razpis za gradnjo stavbe NUK 2 je bil izveden že davnega leta 1987, a se od idejnega projekta do realizacije več let ni premaknilo. Šele oktobra leta 1994 je bil v parlamentu sprejet zakon o izgradnji univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Za investitorja je bilo pooblaščeno takratno ministrstvo za znanost in tehnologijo (zdajšnje ministrstvo za izobraževanje), glede na časovnico, zapisano v omenjenem zakonu, pa bi morala nova univerzitetna knjižnica svoja vrata obiskovalcem odpreti že leta 1998.Prve priprave na gradnjo so se začele šele desetletje kasneje oziroma leta 2008, leta 2012 pa je bil na mednarodnem natečaju za najboljšo arhitekturno rešitev izbran projekt biroja Bevk Perović arhitekti. »Pred tem se je projekt v prejšnjih variantah načrtoval kar dve desetletji,« pravijo na ministrstvu za izobraževanje.Novo narodno in univerzitetno knjižnico (NUK2) bodo zgradili na zemljišču v neposredni bližini Križank na vogalu Emonske in Zoisove (tam je trenutno makadamsko parkirišče), po besedah Viljema Lebana, zdajšnjega ravnatelja NUK, pa je projekt neuradno ocenjen na okoli 50 milijonov evrov. In kaj sledi zdaj, ko so na Arsu resornemu ministrstvu prižgali zeleno luč? »Ministrstvo kot investitor in MOL kot lastnica zemljišč morata skleniti pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice za robni parceli na zemljišču, ki sta potrebni za zaokrožitev zemljišča NUK 2. Pogodba bo predvidoma sklenjena v dveh mesecih, nato pa bomo vložili vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja.«Na ministrstvu priznavajo, da je začetek gradnje odvisen tudi od zagotovitve virov za financiranje. »Predvidevamo možnost financiranja z zadolževanjem pri razvojnih bankah EU kot tudi pridobitev evropskih kohezijskih sredstev iz nove finančne perspektive,« pojasnjujejo na ministrstvu pod vodstvomIz odgovora na vprašanje, koliko denarja je že namenjenega v državnem proračunu za letos in prihodnje leto, pa je razvidno, da tega denarja ni prav veliko, skupaj le okoli milijon evrov, natančneje 936.800 evrov. Od tega je iz državne blagajne za letos namenjenih 618.400 evrov, za prihodnje leto pa 318.400 evrov.Arhitektiz biroja Bevk Perović arhitekti na vprašanje, zakaj je projekt gradnje NUK 2 tako pomemben tako za državo kot mesto, odgovarja: »Morda tudi zato, ker gre za edinstveno priložnost, da se tako pomembno državno inštitucijo uporabi kot novi zagon gospodarstva in zaupanja v državo. Mislim, da je to še posebej pomembno v tej krizi.«Z njim se strinja tudi Viljem Leban, ravnatelj NUK, ki je svoj petletni mandat nastopil julija lani. Ob tem dodaja, da je realno pričakovati, da bo epidemiji sledila gospodarsko-finančna kriza, ki bo marsikaj zavrla. »Projekt NUK 2 bi bil lahko tudi eden izmed državnih gradbenih projektov, ki bi pospešil okrevanje gospodarstva. Prepričan sem, da Slovenija zmore zgraditi NUK 2, če ne zdaj, pa po krizi,« pravi Leban. Bevk pa ob tem dodaja, da je projekt ključen za prihodnji razvoj države, univerze in splošne nacionalne kulture.»Čeprav mnogi tega ne vidijo tako, sam menim, da gre v primeru NUK 2 v resnici za državni infrastrukturni projekt. Enako, kot je to bilo pri razvoju avtocestnega križa pred leti. S tem projektom nadaljujemo postavitev osnovne infrastrukture za razvoj potencialne prihodnosti države. Zato verjamemo, da bo ostal na zastavljeni poti,« ocenjuje Bevk.Po besedah Viljema Lebana bodo z novimi prostori dobili možnost, da bodo zapisano znanje, izkušnje in domišljijo prenašali na sedanje in bodoče rodove. »V NUK 2 bodo študenti, raziskovalci in drugi uporabniki dobili sodobno opremljene prostore, kjer bodo poleg študija in izmenjave znanja lahko tudi ustvarjalno sodelovali pri oblikovanju novega. Ni namreč dovolj, da poskrbimo za hranjenje tega, kar Slovenci ustvarimo in zapišemo. Uporabnikom moramo omogočiti, da to tudi berejo, vidijo, poslušajo, skratka uporabijo in pri tem dobijo tudi vso potrebno strokovno pomoč.«Prav primernih uporabniških prostorov, od individualnih študijskih celic, projektnih sob in nočne čitalnice, do dvoran, učilnic, studiev in sorodnih prostorov zdaj NUK nima. Plečnikova palača je bila namreč zgrajena v drugih časih, zato ne ustreza potrebam uporabnikov, ki večinoma prihajajo iz univerzitetnega okolja, še pravi Leban.