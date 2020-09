FOTO:Za obnovo Zasavske ceste ni dovolj denarja

Litija – Zaradi slabega stanja glavne zasavske ceste od Spodnjega Hotiča proti Litiji v dolžini enega kilometra je republiški inšpektor za infrastrukturo lani Direkciji za infrastrukturo izdal pisno opozorilo o nevarni cesti. Upravljavci ceste so na obeh straneh postavili prometna znaka z opozorilom o poškodovanem vozišču, in kot vse kaže, bo ostalo le pri tem, saj direkciji za obnovo primanjkuje finančnih sredstev.Cesta na tem delu je ozka, zelo poškodovana, ni varna za pešce in tudi kolesarji se ji na daleč izogibajo. Inšpektor je Direkciji za ceste (DRSI) predlagal (in ne zahteval), naj izvede sanacijske ukrepe, med katere ...