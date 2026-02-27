Za prenovo Barjanke skoraj 21 milijonov evrov

Na magistratu so razpis za obnovo Barjanske ceste od Ziherlove do avtocestnega priključka na južno ljubljansko obvoznico objavili že sredi junija lani. Ker do sredine lanskega julija niso prejeli nobene ponudbe, so se odločili za konkurenčna pogajanja z le dvema ponudnikoma.

To sta ljubljanska družba KPL, ki velja za občinskega gradbinca, in litijski Trgograd. Za celovito prenovo te prometno zelo obremenjene ceste so v mestnem proračunu predvideli 19,4 milijona evrov, posel pa na koncu oddali z 20,9 milijona evrov (z DDV). Iz občinskega proračuna je razvidno, da je projekt ocenjen na okoli 19,4 milijona evrov.

Vendar so na magistratu pred slabim letom, natančneje aprila lani, pridobili dodatnih 1,25 milijona evrov evropskih sredstev, prav toliko bo primaknila tudi država. To pomeni, da so za ta projekt na magistratu prejeli dodatnih 2,5 milijona evrov.

Dvopasovno Barjansko cesto bodo spremenili v štiripasovno. FOTO: Leon Vidic

Po občinskih načrtih bodo Barjanko, ki je zdaj dvopasovna cesta, razširili v štiripasovnico, uredili bodo tudi nove površine za pešce in kolesarje ter zasadili nov drevored. Gradnja bi se po prvotnih načrtih morala končati prihodnje leto.

V razpisni dokumentaciji, ki so jo na občini z javnim naročilom objavili lani poleti, so zapisali, da bo izbrani izvajalec dela zaključil v 560 dneh oziroma v dobrem letu in pol. To pomeni, da se bo morala rekonstrukcija Barjanske ceste zaključiti do konca prihodnjega leta. V okviru projekta, ki ga sofinancira družba Dars, načrtujejo tudi prenovo nadvoza Barjanske ceste nad avtocesto. Treba pa bo tudi obnoviti in razširiti obstoječi most čez Mali graben.