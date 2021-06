Za Rog najugodnejša ponudba Makro 5 gradnje

Nekdanja tovarna koles Rog pred začetkom prenove. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Na pogajanjih na ljubljanskem magistratu za izbor izvajalca za izgradnjo Centra Rog, kjer želi Mestna občina Ljubljana vzpostaviti nov model produkcijskega prostora, ki bo omogočal infrastrukturno in programsko podporo malim in srednjim podjetjem, nevladnim organizacijam in samostojnim ustvarjalcem iz tako imenovanega kreativnega sektorja ter spodbujal interdisciplinarno sodelovanje, je med šestimi ponudniki najugodnejšo ponudbo oddalo podjetje Makro 5 gradnje, katerega ponudba je vredna 17,3 milijona evrov z DDV.Najugodnejši ponudnik je izhodiščno ceno znižal za 13 odstotkov in tako prehitel tiste ponudnike, ki so bili po izhodiščnih ponudbah ugodnejši, a so ponudbe potem manj znižali. Preostali ponudniki bi Center Rog zgradili za 17,8 milijona evrov CGP, ki je izhodiščno ceno znižal za 22 odstotkov, za 18,6 milijona evrov ob 7,5-odstotnem znižanju Strabag, za 18,8 milijona evrov bi ob samo 2,5-odstotnem znižanju sicer najugodnejše izhodiščne ponudbene cene delo opravila Kolektor CPG in Kolektor Koling, za 19,6 milijona evrov ob devetodstotnem znižanju Lesnina MG oprema in za 19,9 milijona evrov ob 20-odstotnem znižanju družba Dema Plus. Vse ponudbe so z upoštevanim DDV.Center Rog bo namenjen podpori družbenokoristnih projektov, upošteval bo načela varovanja okolja, krožnega gospodarstva in družbene pravičnosti. V štirih etažah na skupaj 8500 površinskih metrih bodo v pritličju proizvodni prostori in skupne delavnice, v prvem nadstropju pa večnamenska razstavna in družabna dvorana ter javna knjižnica. V drugem nadstropju bodo individualni projektni prostori ter otroški laboratorij, v mansardi pa administracija centra, večnamenski prostor in rezidenčni projektni prostori. Lokali s pogledom na Ljubljanico bodo namenjeni za komercialno oddajo kavarnam in trgovinam.Ljubljanski županje januarja letos ob dogodkih ob prevzemu območja nekdanje tovarne Rog napovedal, da bi se prenova lahko začela julija letos, ko bo izbran izvajalec, dela naj bi trajala od 15 do 18 mesecev, dokončanje projekta pa je predvideval v letu 2023.