Za sanacijo po poplavi je vse nared

Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković povedal, da si je hidrolog Rok Fazarinc po dogovoru z MOL ogledal Savo in njena nabrežja na območju Sneberij in pripravil predlog zaščitnih ukrepov. Na osnovi njegovih ugotovitev se bodo ta teden sestali s predstavniki Direkcije RS za vode in se dogovorili o ukrepih. V Ljubljani so komisije že opravile popis škode, te je za sedem milijonov evrov, od tega štiri milijone na bivalnih objektih.