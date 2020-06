FOTO:Za stanovanje v središču Ljubljane milijon ali celo več

Na območju nekdanjega Kolizeja so pred dnevi zabrneli gradbeni stroji. Po večletnih zapletih z lastništvom zemljišča, spreminjanjem projekta in pritožbami na gradbeno dovoljenje, je družba Tivoli začela izkop gradbene jame. Vprašanje je, kdo si lahko privošči bivanje v soseski s prestižnim imenom in stanovanji? »Gotovo so to le domači petičneži. Na tujce v času po koronavirusu ne morejo računati,« pravi naš sogovornik.Okoli deset tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče ob Gosposvetski ulici, kjer je nekdaj stala (propadajoča) palača Kolizej, je avstrijska družba Ilag Tivoli kupila leta 2017. Kljub pridobljenemu ...