Za subvencionirano počitniško varstvo se je jutri treba prijaviti

Ljubljana

Izvajalci subvencioniranega poletnega počitniškega varstva:

Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca

Dagiba , zavod za izobraževanje in umetniško ustvarjanje

Društvo Salezijanski mladinski center Rakovnik

Društvo za izvajanje filmske vzgoje Slon

Društvo za kulturo inkluzije

Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana

Plesni epicenter

Plesni klub Bolero

Plesni klub Feniks

Plesno društvo Libero

Smučarsko društvo Novinar

Socialna akademija

Večgeneracijski center Iz roda v rod

Zavod Aktivna starost

Zveze prijateljev mladine Ljubljana Šiška, Center, Moste - Polje in Vič - Rudnik

- Izvajalci, ki so bili izbrani na januarskem občinskem razpisu za sofinanciranje programov, bodo med letošnjimi poletnimi počitnicami izvedli 18 programov počitniškega varstva, namenjenih otrokom od 1. do 5. razreda osnovnih šol, ki imajo stalno prebivališče v ljubljanski občini. Jutri ob 7. uri na svojih spletnih straneh začnejo zbirati prijave.Vsi programi poletnega počitniškega varstva so deveturni in vključujejo prehrano, v posamezni program pa je otrok lahko vključen največ dva tedna. Namenjeni so tudi otrokom družin, ki nimajo stalnega bivališča v MOL in živijo v študentskih domovih v Ljubljani, a le če otroci obiskujejo osnovne šole v Ljubljani. Ne glede na ceno programa (zanjo lahko posamezna organizacija zaračuna največ šest evrov na dan na otroka) imajo vsi izvajalci na voljo mesta za socialno ogrožene otroke, za katere je varstvo v celoti brezplačno.V okviru javnega razpisa je bilo, kot so še sporočili z MOL, izbranih 20 izvajalcev, ki so predvideli izvedbo programov poletnega počitniškega varstva za skupno 2854 otrok. Po prejemu sklepa o izbiri je en izvajalec odpovedal izvedbo poletnih počitnic.