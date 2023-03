Za volanom smo tudi psihologi, psihiatri in socialni delavci

V nadaljevanju preberite:

Ljubljančanka Klara Zadnikar je sedem let voznica avtobusa Ljubljanskega potniškega prometa (LPP). Pred tem je delala v pisarni. »Izpit za avtobus sem naredila bolj iz heca. In ta hec je nato postal moja služba in v tem uživam,« pravi.

Ste si že prej želeli voziti avtobus?

Ne, nikoli si nisem predstavljala, da bi kdaj vozila avtobus. Je pa res, da sem vedno, ko sem se vozila z avtobusom, opazovala voznike, kaj počnejo. Potem pa mi je neki gospod iz LPP, ki je šel v pokoj, rekel: Klara, pojdi in naredi izpit za avtobus. Tako sem čez dve leti dala odpoved v službi in v prvo naredila izpit za voznico avtobusa.