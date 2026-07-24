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    Ljubljana in okolica

    Ljubljanska avtobusna postaja se seli, kje bo začasna lokacija?

    Na novi začasni lokaciji bo od 24. avgusta. Na območju vzhodno od železniške postaje bo 46 peronov, vozovnice bo mogoče kupiti z bančnimi karticami.
    Nomago in Slovenske železnice napovedujejo, da bodo pred selitvijo objavili podrobnejše informacije o dostopih do postaje, prometni ureditvi in razporeditvi peronov. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Nomago in Slovenske železnice napovedujejo, da bodo pred selitvijo objavili podrobnejše informacije o dostopih do postaje, prometni ureditvi in razporeditvi peronov. FOTO: Blaž Samec
    R. I.
    24. 7. 2026 | 10:19
    24. 7. 2026 | 10:53
    2:09
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    Eno osrednjih prometnih vozlišč v Ljubljani se bo 24. avgusta preselilo na začasno lokacijo ob Masarykovi cesti, so sporočili iz družbe Nomago. Začasna avtobusna postaja bo urejena na območju sedanjega parkirišča vzhodno od ljubljanske železniške postaje.

    Selitev je povezana s predvideno prenovo širšega območja železniške postaje, v okviru katere je načrtovana tudi razširitev Masarykove ceste. Začasna postaja naj bi omogočila nadaljevanje avtobusnega prometa med gradbenimi deli.

    Na novi lokaciji bo 46 avtobusnih peronov, med njimi sedem za zglobne avtobuse. To je več kot polovico več kot na sedanji postaji. Po navedbah Nomaga naj bi večje število peronov olajšalo promet avtobusov in prestopanje med različnimi oblikami javnega prevoza.

    Začasno postajo bo upravljal Nomago, ki je del skupine Slovenske železnice.

    Vozovnice bo mogoče plačati tudi s kartico

    Na postaji bo postavljen objekt s prometnim uradom in prodajnim mestom s petimi blagajnami. Vozovnice bo mogoče kupiti tudi z bančnimi karticami. V bližini bosta Urbanomat in kartomat Slovenskih železnic, na severozahodnem delu postaje pa bodo uredili omarice za prtljago in sanitarije.

    Na dveh mestih bo na voljo tudi 30 koles sistema Nomago Bikes, predvidena pa so še stojala za zasebna kolesa.

    Nomago in Slovenske železnice napovedujejo, da bodo pred selitvijo objavili podrobnejše informacije o dostopih do postaje, prometni ureditvi in razporeditvi peronov.

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