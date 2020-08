Začenja se festival Grounded, na njem letos o resnici

Ljubljana

Še o (pogovornem) programu ...

Festivalsko dogajanje se bo jutri začelo ob 14:30 uri s predavanjem dr. Kristine Čufar o resnici v pravu in o njem, sledil pa bo pogovor o dokazovanju resnice v postopkih zaradi spolnega nasilja z antropologinjo dr. Ireno Šumi, vrhovno državno tožilko Mirjam Kline in sociologinjo Niko Kovač. Potem bosta sledili predavanji preko internetne povezave o marginaliziranih resnicah, tudi v luči korone. Petkov večer se bo zaključil z nastopi več tujih in domačih izvajalk in izvajalcev eksperimentalne in elektronske glasbe.



Na uvodnem sobotnem predavanju bosta dr. Spomenka Hribar in dr. Barbara Rajgelj razmišljali o laži in resnici v politiki. Uro pozneje se bo Dnevnikov novinar Uroš Škerl Kramberger o resnici in spravi pogovarjal z dr. Jovano Mihajlović Trbovc, dr. Tanjo Petrović, dr. Manco G. Renko in dr. Mašo Mrovlje, diskurzivni del festivala pa se bo zaključil s pogovorom kulturologinje Nike Mahnič in dr. Marka Coeckelbergh o tehnologiji globokih prevar in nevarnosti totalitarizma. Večer se bo, kot je to v navadi, zaključil z glasbo.

- Potem ko so v okviru festivala Grounded leta 2015, ko se je v času večjega prihoda migrantov zgodil prvič, rapravljali o avtonomiji migracij, lani pa o avtomatizaciji in oblasti, je letošnja rdeča nit – resnica . »Solidarnost, odpravljanje neenakosti in sobivanje v različnosti predpostavljajo obstoj resnice kot vrednoto javnega delovanja pa resnicoljubnost. V poresničnem svetu teh predpostavk ni več. Izmenjavo idej, ki temeljijo na obstoju razuma, vednosti in preverljivosti, nadomeščata zavajanje in laganje,« so pred začetkom festivala zapisali organizatorji. Ta se bo letos zaradi izrednih okoliščin namesto novembra zgodil ta vikend.Tridnevni festival, ki se bo v celoti odvil pred Švicarijo v Tivoliju, odpirajo danes ob 18. uri z uvodnima predavanjema dr. Igorja Bijukliča z naslovom Svet kot dobava in nakup in dr. Vlaste Jalušič z naslovom (Politična) odgovornost v času organiziranega laganja. Sledil bo pogovor o utišanih resnicah bojev, na katerem bodo o bojih, ki jih bijejo za boljši svet, govorili Iza Thaler, Domen Savič, Andreja Slameršek, Mateja Sattler in Monika Weiss.Grounded je festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma, ki naslavlja aktualna družbena vprašanja s povezovanjem navidez nezdružljivega: deinstitucionalizirane teoretske razprave, povsakdanjenja družbenega aktivizma ter progresivne klubske elektronske kulture.