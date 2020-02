Zacurek bo dostopen vsem, le vozilom ne

Grosuplje – Mokrišča so pomemben dejavnik ekosistema in tudi to je razlog, da bodo v prihodnjih dneh zabrneli stroji za ureditev priljubljenega sprehajališča okoli bajerja Zacurek v šmarski krajevni skupnosti, znan tudi po zdravilnem Medvedovem studencu. Treba je ohranjati in varovati mokrišča ter zagotoviti trajnostno rabo njihovih virov, so prepričani na ministrstvu za okolje in prostor.Območje bajerja Zacurek, v njegovi neposredni bližini je tudi studenec Medvedov izvir, je severno od naselja Šmarje - Sap, ob robu gozda. To je priljubljena točka za druženje, manjše športne aktivnosti, hkrati pa je tudi dobro izhodišče ...