Zagorela plastična objekta ob livarni v Šiški

Okrog Specialne livarne Litostroj v stečaju se kopičijo smeti FOTO: Aleš Stergar/Delo

Malo po poldnevu se je nad Šiško začel dvigovati črn steber dima, na prizorišče so hiteli gasilci, ki so ogenj ob Specialni livarni Litostroj v Šiški sicer hitro pogasili, smrad po zažgani plastiki pa se je nato še ure širil s severnega dela mesta proti jugu, tudi proti središču mesta.Jure Dolinar, vodja intervencije iz Gasilske brigade Ljubljana je za STA povedal, da sta zagorela manjša plastična objekta, ki nista bila več v uporabi in so ju že želeli odstraniti. Požar tudi ni povzročil večje škode.Zastarela Specialna livarna Litostroj v stečaju sicer s hrupom, ki je posebej moteč ponoči, in dimom že leta onesnažuje Šiško, Šiškarji pa kljub pomoči mestne občine doslej niso uspeli v svojih prizadevanjih, da bi tovarno posodobili, ali zaprli.Okrog obrata se kopičijo raznovrstni odpadki, tudi gradbeni, zato ni presenetljivo, da je zagorelo. Ustrezni državni organi bi že zato lahko preklicali okoljevarstveno dovoljenje za ta industrijski obrat.