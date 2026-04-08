Zakaj nevladniki zahtevajo odstop Zorana Jankovića

Okoljska organizacija Alpe Adria Green ob zaključku del na povezovalnem kanalizacijskem kanalu C0 zahteva odstop ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Opozarjajo na po njihovem škodljive posledice projekta in nepravilnosti pri gradnji. »Odstop župana razumemo kot prvi, minimalni ukrep za povrnitev zaupanja javnosti in pravne države,« so zapisali.

»Zaradi večletnih kršitev okoljskih in gradbenih predpisov, zanemarjanja obveznih presoj vplivov na okolje ter neupoštevanja opozoril strokovnih institucij zahtevamo takojšen odstop župana Mestne občine Ljubljana, ustavitev del in revizijo projekta C0 ter ukrepanje vlade, ministrstva in DZ glede odgovornosti posameznikov in zaščite vodnega vira, ki spada med kritično državno infrastrukturo,« so v pozivu zapisali v Alpe Adria Green (AAG).

Kot so dodali, projekt kanal C0 kljub ponovljenim strokovnim opozorilom poteka neposredno nad biološkim filtrom v produ ob reki Savi, ki že stoletja naravno prečiščuje podtalnico. Njegova poškodba ali kontaminacija pa bi po njihovi oceni pomenila izgubo glavnega vira čiste pitne vode za več kot 300.000 prebivalcev in vse zdravstvene, izobraževalne ter gostinske objekte, ki so od nje odvisni.

Projekt nima pridobljene presoje vplivov na okolje, čeprav je parlament to soglasno zahteval že leta 2019, so spomnili in dodali, da gre za objekt z nevarnimi emisijami po zakonu o varstvu okolja in gradbenem zakonu, zato je presoja vplivov na okolje obvezna.

Izpostavili so ugotovitve strokovnih institucij in med drugim zapisali, da revizija ministrstva za okolje in prostor leta 2019 ni potrdila neprepustnosti kanala, geološki zavod pa je leto prej opozoril, da kanalizacijski vodi povprečno puščajo okoli odstotek, kar bi po navedbah organizacije pomenilo dnevno iztekanje stotin kubičnih metrov fekalnih voda v podtalnico.

Znaki kaznivega dejanja

Nevladniki so tudi prepričani, da je treba preveriti, ali ravnanja investitorja in odgovornih oseb izpolnjujejo znake kaznivega dejanja diverzije po kazenskem zakoniku, ki za ogrožanje objektov, pomembnih za preskrbo prebivalstva, določa kazen najmanj 15 let zapora.

V Alpe Adria Green se zavzemajo za takojšnjo ustavitev vseh del na projektu do izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, za neodvisno strokovno presojo in varnostno oceno projekta, za pregled odgovornosti vlade in pristojnih ministrstev, zlasti z vidika spoštovanja predpisov o kritični infrastrukturi in varstvu voda. »Projekt kanal C0 predstavlja najresnejšo grožnjo čisti pitni vodi prestolnice v zadnjih desetletjih,« so zapisali.

Spomnimo, da je župan Janković včeraj povedal, da je izbrani izvajalec v soboto pri hipodromu zaključil dela za položitev zadnjih 120 metrov od 12,1 kilometra dolgega kanala. Zadnji del, ki je v delu javnosti deležen ostrega nasprotovanja, so položili z dokončnim, ne pa še pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, saj je Alpe Adria Green sprožila upravni spor.

Kanal C0 bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo in je del na 111 milijonov evrov ovrednotenega velikega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje. Za projekt je občina dobila okoli 69 milijonov evrov evropskih sredstev in okoli 12 milijonov evrov državnih. Preostalo prispevajo omenjene tri občine.