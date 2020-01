Zaključeni pilotni prevozi na klic na Škofljici

Danes se bo zaključil dvomesečni pilotni projekt »Prevoz na klic na Škofljici«, v katerem je LPP z električnimi osebnimi vozili eurbani vozil potnike iz naselij okoli Škofljice do najbližjega postajališča javnega potniškega prometa s frekventnim voznim redom in v obratni smeri s postajališča proti domu. Od 2. decembra lani do 13. januarja je LPP prepeljal 63 potnikov in opravil 54 voženj.Prevoz na klic na Škofljici je del evropskega projekta Peripheral Access, ki ga kot del programa Interreg Srednja Evropa sofinancira evropski sklad za regionalni razvoj. Nosilca projekta sta Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane ...