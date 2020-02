FOTO:»Zanima me predvsem, kaj bi po študiju lahko delala«

Ljubljana

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

- Pred eno od fakultet na Aškerčevi cesti v Ljubljani se je že uro pred uradnim začetkom prvih predstavitev študijskih programov v okviru informativnih dnevov začela zbirati množica. Mnogi med njimi so v rokah držali brošure in liste, ki jih je bilo mogoče dobiti v avli fakultete. Na delu pa so bili tudi že študentski funkcionarji iz študentske organizacije, ki so prav tako pripravili informativno brošuro z osnovnimi informacijami najprej o sami organizaciji, nato pa tudi o bivanju in prehrani v Ljubljani ter s podatki o omejitvah in pogojih za vpis na posamezne šole.Kaj so povedali bodoči študentke in študenti?Odločam se med dvema študijema, in sicer med pedagogiko na filozofski fakulteti in razrednim poukom v Kopru. Odločitev ne bo lahka, odvisna pa bo predvsem od tega, kje bom imela po študiju boljše možnosti za zaposlitev. Je pa informacij na voljo dovolj, če jih hočeš najti, jih najdeš. Raje bi sicer izbrala študij na filozofski, saj se mi v tem primeru ne bi bilo treba seliti. Najraje bi sicer študirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, a se tja ne morem vpisati, saj ne bom imela opravljene splošne mature, ampak poklicno. Trenutno sem namreč na srednji vzgojiteljski šoli. Se mi pa ne zdi prav, da imajo gimnazijski maturanti prednost pred nami, saj imamo mi vendarle več strokovne podlage.Nisem se še dokončno odločil, kaj bom študiral, izbiram pa med strojno in gradbeno fakulteto. Sem sicer tretji letnik, tako da imam še nekaj časa za odločitev. Danes imamo prosto, tako da smo tudi mi, mlajši lahko šli na informativni dan. Zanima me predvsem, kakšna je težavnost študija in kaj konkretno se dela. Pred dvema tednoma sem že bil na Informativi [sejem izobraževanja in poklicev, op. a.] in sem že veliko izvedel tam, tokrat me zanimajo bolj podrobne informacije o samem študiju in rad bi dobil občutek, kakšna je šola. Če veliko sprašuješ, lahko dobiš dovolj informacij, če pa bi se odločal samo na podlagi informacij, ki so na spletu, bi bilo premalo. Vendarle je to zelo pomembna odločitev, saj bo izbira študija vplivala na to, kaj bom delal potem v življenju. Možnost zaposlitve pa seveda vpliva na odločitev.Med študijem nameravam bivati v študentskem domu v Ljubljani. Če pa ne bo prostora, se bom vozil na predavanja, saj so privatna stanovanja v Ljubljana predraga. Mislim, da bi morali urediti več prostora za bivanje v študentskih domovih.Na informativnih dnevih dobiš informacije iz prve roke, hkrati je dobro videti tudi stavbo, v kateri boš potem najverjetneje preživel nekaj naslednjih let. Moja prva izbira je pravo v Ljubljani. Zdaj pa premišljujem o tem, kaj postaviti na drugo mesto, in upam, da bom danes dobila dovolj informacij, da se bom lahko odločila. Sicer pa že dolgo časa vem, da bi rada delala nekaj, pri čemer bom pomagala ljudem. Najprej sem razmišljala o medicini, toda ugotovila sem, da tega ne bi mogla početi vse življenje, zato sem prišla do prava. Starša me podpirata, bo pa odločitev na koncu moja. Svetovala sta mi, naj se odločim za študij v Ljubljani, da si tudi tako razširim obzorje, hkrati bom verjetno v Mariboru tudi težje našla službo.Glede na zbrane točke bi morala dobiti bivanje v študentskem domu, tudi zaradi oddaljenosti od Ljubljane. Če pa doma ne bi dobila, imamo v Ljubljani prijatelje, ki so mi že ponudili začasno streho nad glavo. So pa cene stanovanj v Ljubljani nenormalno visoke.Prišla sem po informacije. Zanima me predvsem, kaj približno bi lahko po končanem študiju delala, kakšen poklic bi lahko opravljala. Glede točk in vpisa sem se že pozanimala, zdaj me pa zanima tudi, na kateri fakulteti bi se bolje počutila, saj tudi to vpliva na to, kako se učiš in kako pristopiš do posameznih predmetov. Upam tudi, da dobim bivanje v študentskem domu, predvsem zaradi izkušnje.Odločam sem med gradbeno, strojno in elektro, saj mi matematika in fizika bolj ležita in se mi ni treba veliko učiti. Starši me podpirajo, se bom pa na koncu moral odločiti sam. Informacij imam dovolj, a imam raje, da jih dobim iz prve roke, zato sem tudi prišel na informativni dan. Odločil se bom na podlagi tega, v kateri panogi bom lažje dobil službo.