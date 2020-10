Zaplet z zemljišči čaka na sodni epilog

Lavrica – Direkciji za infrastrukturo (DRSI) še ni uspelo pridobiti zemljišč za gradnjo zožene štiripasovnice skozi Lavrico in Škofljico. Projektu so se uprli predvsem lastniki zemljišč na Lavrici. Zoženo štiripasovnico so na direkciji pred leti predstavljali kot uspešno reševanje prometnih zagat na Dolenjski cesti, a so doslej zgradili le dobrih 700 metrov ceste od Rudnika do krajevne table Lavrice.»Zemljišča še niso pridobljena, vloženih je bilo okoli 25 predlogov za ureditev meje v sodnem postopku,« so na našo poizvedbo, kaj se dogaja s projektom, zapisali na direkciji. Prav tako ne morejo napovedati, kdaj se bo ...