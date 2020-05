FOTO:Zaradi vodarjev do gradbenega dovoljenja po letu in pol

Borovnica – Zaradi birokratskih zapletov so v Borovnici namesto jeseni lani pred nedavnim vendarle začeli graditi nujno potrebni prizidek k osnovni šoli dr. Ivana Korošca. Vodstvo šole, ki se spopada s hudo prostorsko stisko, saj so dobesedno zasedeni vsi prostori, kolikor toliko primerni za pouk, že nestrpno pričakuje štiri nove učilnice in prav toliko kabinetov. Naložba, ki jo borovniška občina financira izključno z lastnim denarjem, bo z opremo stala dobrih 910 tisočakov.Največjo prepreko za začetek gradnje jim je povzročala direkcija za vode, saj so 18 mesecev čakali na gradbeno dovoljenje, ker so vodarji dobro leto ...