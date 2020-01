FOTO:Zasebni investitorji planili na ljubljanski nepremičninski trg

Infografika Delo.

Na Pilonovi ulici v Podutiku raste soseska Sončni Podutik s 33 stanovanji. FOTO: Mavric Pivk



Gradnja stanovanj je dober posel

Investitorji bi morali cene znižati



»Podobne razmere so bile na nepremičninskem trgu pred letom 2008. Tudi takrat so se z nepremičninskimi posli ukvarjale družbe, ki najprej niso bile registrirane za tovrstno dejavnost ozroma so se iz osnovne dejavnosti začele ukvarjati z gradnjami stanovanj. Te družbe so klavrno propadle, saj tega posla niso bile vešče,« pravi Zoran Madon, direktor nepremičninske družbe MetropolaIN. Na vprašanje, ali bo trg »prenesel« toliko novih tržnih stanovanj, Madon odgovarja, da bo. Po njegovem mnenju je bilo pred leti v prestolnici zgrajenih od 900 do 1400 stanovanj na leto. A pri tem dodaja: »Vendar bi morale cene za kvadratni meter znašati okoli 2500 evrov, ne več. Vemo pa, da se cene na trgu gibljejo okoli 3000 evrov za kvadratni meter, kar je glede na kupno moč prebivalstva absolutno previsoka cena. Investitorji bi morali cene znižati,« dodaja Madon.

Od 16-tih nadstandardnih stanovanj v Vili Osmanthus je 13 že prodanih. FOTO: Mavric Pivk



Zlatarna Celje tudi uradno v gradnjo stolpnic

Kdaj se bo na zemljišču v bližini gostilne Ruski car začela gradnja dveh stolpnic, v Zlatarni Celje ne razkrivajo. FOTO: Mavric Pivk

Ljubljana – Medtem ko si vodstvo DUTB prizadeva, da bi se s podaljšanjem obstoja lahko začeli ukvarjati tudi z gradnjo tržnih stanovanj, smo pri pregledu načrtovanih novogradenj ugotovili, da zasebni investitorji v prestolnici dobesedno tekmujejo, kdo bo na trgu ponudil več (tržnih) stanovanj. Največ jih bo zraslo v Šiški, kjer je po naših izračunih načrtovanih skupaj več kot 700 stanovanj. Bo trg to prenesel? »Bo. Ljubljana v teh pogojih lahko 'absorbira' okoli tisoč stanovanj na leto, a po primernih cenah, kar pomeni okoli 2500 evrov za kvadratni meter, in ne več,« poudarja, direktor družbe MetropolaIN.Vodstvo Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) ravno te dni poslanskim skupinam predstavlja svojo idejo, da bi DUTB gradila stanovanja in domove za starejše, kar bi zahtevalo podaljšanje njene življenjske dobe. Poslanske skupine SMC, SD, SNS in Levica so do njihove ideje zadržane oziroma ji nasprotujejo, v LMŠ pa se jim zdi »vredna premisleka«. Nekateri naši sogovorniki sicer ocenjujejo, da predlog (zelo) dobro plačanih vodilnih v slabi banki zagotovo ne bo padel na plodna tla, češ da jim gre predvsem za ohranitev dobrih služb.»Poleg tega je v Ljubljani v zadnjem obdobju val stanovanjskih gradenj,« ocenjuje eden izmed naših sogovornikov, ki ne želi biti imenovan. Pregledali smo, kateri zasebni investitorji so se v prestolnici lotili nepremičninskih poslov, koliko in kje bodo gradili in v kateri fazi so njihovi projekti, podatke pa smo vrisali na zemljevid Ljubljane. Velja poudariti, da številni zasebni investitorji niso želeli razkrivati podrobnosti njihovih stanovanjskih projektov. Vprašanja smo med drugim naslovili tudi na dva večja investitorja – na vodstvo Zlatarne Celje in podjetja Avto Krka. Prvi namreč v bližini Ruskega carja za Bežigradom načrtujejo gradnjo 11-nadstropne stolpnice, drugi pa ob Vodnikovi cesti v Šiški gradijo stanovanjski blok s 13 stanovanji in 10 apartmaji.Da je gradnja stanovanj za trg lahko dobičkonosen posel, so spoznali tudi v družbah, katerih osnovna dejavnost ni gradnja nepremičnin. Tako so, denimo, na stanovanjski trg »planili« v podjetju Avto Krka. Gre za zasebno družbo, ki ima po mnenju poznavalcev na trgu s tehničnimi pregledi in registracijo vozil večinski, če ne celo monopolni tržni delež. »Ker imajo v družbi velik priliv prihodkov in s tem tudi visok dobiček, se s pomočjo bank usmerjajo v stanovanjsko gradnjo, kjer pa so dobički še večji,« pojasnjuje nepremičninski strokovnjak, ki ne želi biti imenovan.Po javno dostopnih podatkih je Avto Krka z 28 poslovnimi enotami po državi leta 2018 (podatkov za lani še ni) ustvarila skoraj 7,2 milijona evrov prihodkov in kar 2,3 milijona evrov dobička. Iz trzinske družbe Formalle (gre za družbo, ki je zastopala družbo Hamillton Adria, sicer prvotnega investitorja pri pridobivanju gradbenega dovoljenja v Šiški) so odgovorili, da bo Avto Krka na podlagi gradbenega dovoljenja iz junija lani ob Vodnikovi cesti zgradila 23 stanovanj različnih velikosti – od dvo- do štirisobnih stanovanj in apartmajev. Posebnost tega projekta je, da bodo poleg stanovanj zgradili tudi dve manjši športni dvorani za rekreativce.»Ena bo velika sto kvadratnih metrov, druga pa okoli 70 kvadratnih metrov,« pojasnjujejo v trzinskem podjetju. Na vprašanje, kakšno je povpraševanje oziroma ali so stanovanja že prodana, v Avto Krki niso odgovorili, prav tako ne o vrednosti investicije. V družbi Formalle so pojasnili le, da potekajo pripravljalna dela in da se bo gradnja zaključila v letu in pol, predvidoma jeseni prihodnje leto.Ljubljanski mestni svet bo na prihodnji seji, sklicani za 3. februar, obravnaval predlog o lokacijski preveritvi za območje Ruskega carja, Stožic, Ježice in Male vasi. Pobudo je dala Zlatarna Celje, kot investitor projekta, ki v bližini gostilne Ruski car in Dunajske ceste načrtuje gradnjo dveh stolpnic. Vodstvo Zlatarne na naša vprašanja ni odgovorilo, so pa mediji pred časom poročali, da je na tem območju načrtovana gradnja dveh stolpnic s 140 stanovanji ter podzemnima garažama s 40 parkirišči, gradnja naj bi trajala dve leti. Iz javno objavljenega dokumenta je razvidno, da želi investitor med gradnjo urediti dostop po delu Ulice 7. septembra in Čerinove ulice, vendar stanovalci temu nasprotujejo. Z lokacijsko preveritvijo pa bodo svetniki Zlatarni Celje dopustili individualno odstopanje od pogojev, določenih v prostorskih aktih. Povedano drugače: celjska družba, ki na Bavarskem dvoru že gradi petzvezdični hotel Atower, bo na ta način hitreje prišla do dostopa do gradbišča, bodoči stanovalci pa kasneje do soseske.Za Bežigradom gradbeni delavci hitijo tudi z gradnjo projekta Vila Osmanthus ob Dunajski, kjer bo na voljo 16 nadstandardnih stanovanj. Kot so povedali v družbi Aba, je 13 od 16-tih stanovanj že prodanih, trenutno pa zaključujejo gradnjo prvega nadstropja. Cena za kvadratni meter znaša od 3500 do 3800 evrov, stanovanja pa so velika od 36 do sto kvadratnih metrov. Posebnost teh stanovanj je, da v podzemni garaži na stanovanjsko enoto pripada le eno parkirno mesto, vsi stanovalci pa bodo imeli na voljo tudi električno polnilnico za vozila, kolesa ali skiroje. V Dravljah so že zgradili (in menda tudi prodali) 68 stanovanj ob Regentovi, v Podutiku raste soseska Sončni Podutik s 33 stanovanji. S potrditvijo dopolnjenih osnutkov OPPN pa bodo mestni svetniki na prihodnji seji dali zeleno luč tudi za načrtovano gradnjo 130 stanovanj ob Jurčkovi (gradilo jih bo trgovsko podjetje SBS s sedežem na Škofljici) in 28 hiš v Zadobrovi.