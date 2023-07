Zdravnikom odvzeli denar za občinske naložbe

V nadaljevanju preberite:

Vodstvo logaške občine ugotavlja, da je za dokončanje prizidka potrebnih 1,2 milijona evrov in za dokončanje projekta centra za duševno zdravje še dobrih 600.000 evrov, skupaj torej 1,8 milijona evrov. Ker jih pesti hudo pomanjkanje denarja, so se odločili, da vzamejo 2,3 milijona evrov finančnih sredstev zdravstvenemu domu in jih prenesejo na občinski transakcijski račun.