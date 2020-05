FOTO:Zdravstvene storitve počasneje in v manjšem obsegu

Ljubljana - V Zdravstvenem domu Ljubljana so v teh dneh začeli postopoma povečevati obseg zdravstvenih storitev. Od ponedeljka naprej bodo obravnave v družinski medicini, pediatriji in zobozdravstvu potekale pri zbranih osebnih zdravnikih, toda nekoliko drugače kot pred epidemijo.»Pacienti morajo najprej poklicati v ambulanto in se o zdravstvenih težavah posvetovati z osebnim zdravnikom, ki potem presodi nadaljnji način obravnave,« pojasnjuje strokovna direktorica ZD Ljubljana dr. med. spec. Tea Stegne Ignjatovič. »Nekatere zdravstvene težave bomo rešili s posvetom po telefonu ali s pomočjo spletnih orodij, težje zdravstvene ...