FOTO:Zdravstveni dom bo še dolgo pokal po vseh šivih

Domžale – »Zdaj smo enostavno prišli do točke, ko so čisto vsi kotički v zdravstvenem domu zapolnjeni in našim pacientom ne moremo več zagotavljati oskrbe, ki bi jim jo želeli,« je povedala Renata Rajapakse, vršilka dolžnosti direktorice domžalskega zdravstvenega doma. Projekt gradnje prizidka in podzemne garaže je povsem na začetku, pa pravijo na domžalski občini.Zdravstveni dom v Domžalah, katerega ustanoviteljice in lastnice so občine Domžale, Trzin, Mengeš, Moravče in Lukovica, sodi med deset največjih v državi. Kot izvajalec zdravstvene oskrbe na primarni ravni v zadnjih letih pospešeno razvija in širi obseg ...