Že letos več za vrtce in šole

Namesto načrtovanega presežka v ljubljanskem mestnem proračunu v višini 4,7 milijona evrov bo občina leto 2020, po zapisanem v predlogu o njegovem rebalansu, končala s 5,3 milijona evrov primanjkljaja. In to kljub predvidoma višjemu zadolževanju in višji povprečnini. Res pa je, da se bodo tudi naložbe v izobraževalne ustanove letos povečale s 6,8 milijona evrov na skoraj 17 milijonov evrov. Mestni svetniki bodo o predlogu rebalansa, ki ga je krojila tudi epidemija, razpravljali na seji, sklicani za 15. junij.Prihodki mestnega proračuna naj bi se tako v primerjavi s sprejetim proračunom s 411,3 milijona evrov znižali na 386,3 ...