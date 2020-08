Zelenice in pločniki niso parkirišča

Parkiranje v gosto pozidanih stanovanjskih soseskah ni samo nočna, pogosto tudi dnevna mora Ljubljančanov. Starejše soseske niso bile projektirane niti za takšno število niti za takšne dimenzije vozil, tako da parkirnih mest ni samo premalo, temveč so tudi premajhna. Kjer je bilo dovolj prostora za tri fičke, ga ni dovolj niti za dve povprečno veliki sodobni vozili, kaj šele za mestne terence, katerih prednost je, da brez težav skočijo čez robnik na zelenico ali pločnik. In tam ostanejo – uro, dve, ali celo noč.Iz starejših šišenskih sosesk tako redno poročajo o razritih zelenicah, zaparkiranih vozilih in ulicah, na ...