Zgolj s prostovoljstvom ne bo mogoče zagotoviti varstva otrok

Ljubljana

Ne morejo hkrati opravljati še varstva na domu

MOL: »Kot najbolj kompetenten in usposobljen kader za nujno varstvo otrok zagotovo veljajo razpoložljivi strokovni delavci s področja vzgoje in izobraževanja. Vendar imajo učitelji, ki večinoma izvajajo izobraževanje na daljavo, delo od doma, in torej ne morejo hkrati opravljati še varstva na domu.«

Predlog občine

- Na poziv občin in vrtcev za zagotovitev varstva otrok so se v veliki meri odzvali vzgojitelji in učitelji. Čeprav so potrebe po varstvu trenutno majhne, utegnejo močno narasti. V Ljubljani opozarjajo, da zgolj s prostovoljstvom ne bo mogoče zagotoviti varstva, problematičen pa je tudi način pridobivanja in uporabe prostovoljcev.Na MOL so skupaj z ravnatelji vrtcev in šol dogovorili sistem za nujna varstva otrok, pri čemer so, kot pravijo, pazili predvsem na varnost otrok in sodelavcev. Zato so se odločili, da vsak vrtec in šola iz vrst svojih strokovnih delavcev zagotovi varstvo za otroke in učence, katerih starši opravljajo delo v organizacijah, ki so nujne za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Vzpostavili so seznam nujnih potreb staršev in spodbudili strokovne delavce, da se prijavijo za prostovoljce, saj so ti najbolj primerni in usposobljeni za vzgojo in varstvo otrok. Sedaj imajo na seznamu 128 prostovoljcev iz vrst učiteljev in vzgojiteljev ter izraženih potreb staršev za 36 otrok.Varstvo na domu pa poteka že od prejšnjega tedna in po podatkih za 25. marec je bilo vanj vključenih 12 otrok. V prejšnjem in tem tednu, ko veliko staršev koristi izredni ali redni dopust, je potreb za varstvo otrok relativno malo, toda na občini ocenjujejo, da se bo s podaljševanjem trenutnega stanja zaprtih vrtcev in šol stanje močno zapletlo. S prošnjo po organizaciji nujnega varstva so se obrnili namreč tudi univerzitetni klinični center in druge organizacije, katerih delo je nujno za delovanje države. Hkrati pričakujejo, da bo potreb po varstvu otrok še več.Ob tem velja, da imajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, učitelji podaljšanega bivanja, spremljevalci in drugi s strani delodajalca, torej šole ali vrtca, odrejeno delo na domu, letni dopust, izredni dopust ali čakanje. Predlagana oblika varstva na domu s prostovoljci pa predvideva, da bo delodajalec nastopil v vlogi organizatorja prostovoljnega dela in bi torej z delavcem, ki je na dopustu ali na čakanju, sklenil pisni ali ustni dogovor o opravljanju prostovoljnega dela. »Prihaja do prvih vprašanj, saj delavec pri delu na domu ni upravičen do povračila potnih stroškov, medtem ko pri izvajanju prostovoljnega varstva na domu otroka do teh stroškov prihaja,« so izpostavili na občini. Ocenili so, da gre za zakonsko anomalijo, ki se ji bodo med drugimi uprli tudi sindikati. Poleg tega uporaba prostovoljcev sproža dodatna vprašanja, kot so nadzor nad zdravstvenim stanjem prostovoljcev, ustreznost prostorov, kjer se bo izvajalo varstvo, število vključenih otrok, zagotavljanje prehrane za otroke, izmensko delo, neenotna kakovost izvajanja storitve med različnimi občinami.Zato na občini predlagajo, naj se dovoli organiziranje izvajanja individualnega varstva otrok v nadzorovanem okolju vrtcev in osnovnih šol, z za to usposobljenim kadrom vzgojiteljic in učiteljev, in ob upoštevanju vseh potrebnih omejitev. Potreben bi bil tudi sklep ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da se varovanje otrok vključi v izvajanje vzgoje in izobraževanja kot del javne službe in ne kot prostovoljstva.