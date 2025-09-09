Živalski vrt z novo pridobitvijo

V nadaljevanju preberite:

Na magistratu so objavili razpis za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo nove veterinarske ambulante v ljubljanskem živalskem vrtu, ki se bo v prihodnje še razširil. Načrtovani sta namreč gradnja novega vhodnega kompleksa v živalski vrt skupaj z ureditvijo območja za kolesa in parkirnimi mesti za ranljivejše skupine ter gradnja »žive ograje« ob Večni poti. Napovedana je tudi nova prometna ureditev na Večni poti. Na občini namreč pripravljajo dokumentacijo za gradnjo garažne hiše blizu živalskega vrta. Zakaj so se na MOL odločili za to investicijo in kaj še čaka priljubljeno ustanovo, ki jo na leto obišče okoli 300 tisoč ljudi?