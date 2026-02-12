Znana nova lokacija bolšjega sejma, ne bo več le ob nedeljah

S 1. marcem bo tradicionalni ljubljanski bolšji sejem, ki je nazadnje deloval na parkirišču v Stanežičah, zaživel na območju BTC, je za Delo sporočil njegov organizator Miroslav Bulog. Naslov je Letališka cesta 6.

Ob spremenjeni lokaciji bo osnovna novost ta, da bolšjak ne bo več le nedeljski, pač pa bo potekal tudi ob sobotah. Prvič ga bo mogoče obiskati 1. marca, kar bo nedelja. Sobote ne bodo klasične, pač pa tematsko obarvane, s sejmi, kot so npr. sejmi gramofonskih plošč, vrtnarstva, avto-moto ...

Urnik bo ostal enak, za najbolj neučakane bo sejem dostopen že ob četrti uri zjutraj, sicer pa bo odprt do 13. ure popoldne. Bulog je napovedal znesek parkirnine dva evra.

Sejem je na prejšnji lokaciji, na parkirišču v Stanežičah, deloval do izteka lanskega leta. »Ker se nam z najemodajalcem ni uspelo dogovoriti o pogojih najema, bo današnji sejem zadnji na tej lokaciji,« je bilo mogoče prebrati ob vhodu nanj na zadnjo nedeljo pred božičem. Z lastnikom zemljišča ter Ljubljanskimi parkirišči in tržnicami se organizatorju kljub več poskusom ni uspelo dogovoriti glede najema.

Tokrat je zemljišče zasebno, Mercatorjevo. Leži nasproti Emporiuma, nekoč je na njem gostoval lunapark, ga opiše Bulog.