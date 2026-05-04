Znani so prvi kandidati za ljubljanskega župana

Število kandidatov, ki se bodo na prihajajočih lokalnih volitvah potegovali za županski stolček v Ljubljani, se povečuje. Ljubljanskemu mestnemu svetniku Alešu Primcu se je danes pridružil njegov kolega v mestnem svetu Jasmin Feratović, sicer vodja stranke Pirati. Aktualni župan Zoran Janković pa bo odločitev o morebitni ponovni kandidaturi sporočil v petek.

Ljubljanski mestni svetnik in predsednik stranke Pirati Jasmin Feratović je kandidaturo za župana Ljubljane naznanil danes, predstavil pa jo bo v petek. »Poleg vizije razvoja mesta v prihajajočem mandatu bom predstavil tudi podrobnosti glede morebitnega sodelovanja z drugimi političnimi akterji,« je Feratović zapisal v današnjem sporočilu za javnost.

Prav tako v petek bo svojo odločitev, ali se bo ponovno podal v boj za funkcijo župana, sicer sporočil dolgoletni ljubljanski župan Zoran Janković. Kot je napovedal pred prvomajskimi prazniki, bo odločitev sporočil na slavnostni seji na Ljubljanskem gradu, dogajanje v zvezi z oblikovanjem nove vlade pa po njegovih besedah nima nobene zveze z njegovo odločitvijo glede njegove morebitne ponovne kandidature za župana na jesenskih lokalnih volitvah.

Se bo pa v boj za župana zagotovo podal mestni svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc, je ta danes vztrajanje pri svoji nameri znova potrdil za STA. Kot je spomnil, je sicer kandidaturo prvič napovedal že pred letom dni.

Po pisanju Dnevnika pa bi se lahko v župansko tekmo v prestolnici vmešala še druga znana imena. Med možnimi kandidati se tako omenja nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. »Trenutno ne razmišljam o kakršnikoli funkciji, vrat pa ne bom zapirala,« se je danes odzvala za STA.

Pričakovati je, da bo v župansko tekmo vstopila tudi Levica, ki ima v Ljubljani relativno močno podporo. Neuradno se med možnimi kandidati omenjata tudi sokoordinatorja stranke Levica Luka Mesec in Asta Vrečko.

Med imeni, ki krožijo v političnih krogih, današnji Dnevnik omenja tudi nekdanjega predsednika vlade in finančnega ministra Antona Ropa, a je slednji na vprašanje časnika odgovoril le, da ga veselijo govorice.