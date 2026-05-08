Zoran Janković gre po nov mandat

»Moja odločitev je, da bom novembra kandidiral za župana Ljubljane.« Tako je po skoraj 40-minutnem govoru na Ljubljanskem gradu sporočil Zoran Janković. Če bo na jesenskih lokalnih volitvah zmagal, bo prestolnico vodil do leta 2030, s 24-letnim mandatom pa bo postal župan z najdaljšim mandatom pri nas.

Slavnostni govor župana Jankovića se je, pričakovano, začel z naštevanjem vseh že dokončanih velikih projektov v glavnem mestu in tudi s tistimi, ki Ljubljano še čakajo. Med njimi je omenil gradnjo dveh večjih stanovanjskih sosesk na Povšetovi in v Stanežičah pa projekt Baragovega semenišča, gradnjo Potniškega centra Ljubljana in številnih pomembnih občinskih cest, med drugim tudi Masarykove ceste v središču mesta. Ta prenova bo, kot pravi župan, v prihodnjih dveh letih udeležencem v prometu povzročala sive lase.

Tudi gasilci Gasilske brigade Ljubljana bodo dobili svoje nove prostore, saj se bo začela gradnja nove postaje ob Barjanski cesti, ki bo razbremenila osrednji gasilski dom na Vojkovi cesti in bistveno skrajšala odzivne čase na južnem delu mesta.

Prav je, da vam povem ...

Ob koncu slavnostnega govora je Zoran Janković končno sporočil, kako se je odločil glede ponovne kandidature za ljubljanskega župana. »Dragi moji, spoštovani gostje, mislim, da je prav, da vam povem svojo odločitev. Ta je trajala dolgo in je bila težka. Na eni strani sem se odločal, ali še kandidirati po dvajsetih letih, po drugi strani pa je to odgovornost do tega najlepšega mesta, naših meščank in meščanov ter tudi do mojih sodelavcev. Ti namreč delajo vsak dan, s srcem in so najboljša ekipa, ki ta trenutek vodi okoli 150 projektov. Da, ponovno bom novembra kandidiral za župana Ljubljane,« je še dejal Janković in požel ogromen aplavz vseh navzočih na Ljubljanskem gradu.