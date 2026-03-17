Zoran Janković po prisluhih: »Ni takega na svetu, ki bi meni kaj dal«

Župan Ljubljane Zoran Janković je napovedal, da bo tožil odvetnico Nino Zidar Klemenčič, ki so jo domnevni izraelski zasebni agentje podjetja Black Cube, ki naj bi bi bili povezani s stranko SDS, posneli, kako razlaga, da si Janković od vsakega posla v Ljubljani vzame deset odstotkov.

Janković je njene navedbe že zanikal. Danes je dejal, da bo odvetnica trditve lahko dokazovala na sodišču. »Gospo bom tožil,« je dejal. »Ni takega na svetu, ki bi meni kaj dal,« je dejal Janković in zatrdil, da ne bo mogoče najti nikogar, ki bi priznal, da mu je dal deset odstotkov. Zatrdil je, da Zidar Klemenčičeve ne pozna in da jo je videl le dvakrat.

V posnetkih je odvetnica pojasnjevala, da so za poslovanje v Ljubljani pravila jasna, treba je dati deset odstotkov od vsakega posla Zoranu Jankoviću. Hvalila se je, da je bila tudi sama prisotna pri takšnem načinu poslovanja, ko je sodelovala pri gradnji hotela Intercontinental, kjer naj bi za Jankovića posredoval njegov sin, ki naj bi, kot je razumeti, v zameno za hitra pridobivanja dovoljenj določil, s katerimi podjetji mora investitor sodelovati pri gradnji.

Nina Zidar Klemenčič je dejala, da je županu treba nameniti deset odstotkov d vsakega posla. FOTO: Voranc Vogel

»Izjave, vezane na gradnjo hotela, v kontekstu, kot je sestavljen v posnetku, nisem izjavila,« je sicer že sporočila Nina Zidar Klemenčič. Na vprašanje, ali tožba torej nakazuje, da župan smatra, da so njene besede v posnetku pristne, je Janković odgovoril, da ne ve, sam je videl le posnetek in tam ni demantirala ničesar, je navedel. Njene izjave so zanikali tudi v srbski družbi Delta Holding, ki je gradila hotel.

Poleg Zidar Klemenčičeve so bili v predvolilnem času objavljeni prisluhi še več drugim vidnim osebam, povezanim z levo sredino, med njimi tudi nekdanji pravosodni ministrici Dominki Švarc Pipan. Tudi ta je v posnetkih navedla, da je župan imun za sodne postopke, ne glede na njegove sporne posle. Njeno izjavo je župan označil za neprimerno, verjetno pa je ne bo tožil, ker ni navajala konkretnih primerov, je dejal.

Kot so razkrili tednik Mladina, zavod Danes je nov dan in Inštitut 8. marec, sledi prisluhov vodijo do izraelske organizacije Black Cube ter srečanj njenih ključnih članov Dana Zorelle in Giora Eilande z Janezom Janšo.