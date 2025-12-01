Zoran Janković razkril tudi skrivnost o Virantu

Zoran Janković v odmevnem intervjuju za Sobotno prilogo razgrne ključne politične in mestne teme pred volilnim letom 2026. Napoveduje premik pri projektu Stožice, brani investitorje iz regije ter poudarja, da je bila finančna konstrukcija športnega parka ena najugodnejših v državi.

Kot pravi, »končno vidi možnost izvedbe projekta«, ker je zasebni del prešel na novega lastnika, ki pripravlja nov projekt. Po njegovih besedah bi lahko gradnjo začeli prihodnje leto. Poudari tudi svojo obrambo finančne konstrukcije. Kot še pove, je na zagovoru na sodišču poudaril, da je občina »za neto tri milijone evrov plus davek dobila vse to«, kar so zgradili, ter da »cenejšega projekta na svetu ni«.

Ob očitkih glede podjetij iz Beograda in Banjaluke vztraja, da v Ljubljani nihče ne dobi ničesar mimo pravil: »Naj mi kdo pove, ali je kdo kaj v Ljubljani dobil brez javne dražbe.« Posebej omeni investitorja NG Projekt, »ki je v lasti Nikole Petrovića« in je »na Barjanki kupil zemljišče po 290 evrov za kvadratni meter«. Navaja tudi druge primere investicij z območja nekdanje Jugoslavije, ki delujejo v Ljubljani že vrsto let.

Spregovori tudi o odnosu z Janezom Janšo in Gregorjem Virantom ter o tem, kako in zakaj so se razšli.

V zvezi z obveznim izplačilom božičnice poudarja stališče, da je to zdrava praksa in da izgovori delodajalcev nimajo teže. »Ko nekateri razlagajo, da bo njihovo podjetje zaradi božičnice šlo v stečaj, je to podjetje takrat že blizu stečaja.«

V intervjuju župan Ljubljane oceni delo vlade. »Ta vlada ni začela najbolje, prvo leto in pol je bilo slabo«, vendar je po njegovem na koncu dosegla izjemne uspehe.

»Trdim, da je Robert Golob v dejanjih postal izjemen premier. Ima velik ugled med kolegi v Evropi.«

O Logarjevi stranki Demokrati pravi: »Nočem biti žaljiv, toda programa, razen tega, da se imejmo radi, nisem videl.« Logarja nedvoumno umesti na desni pol in poudari, da si ne predstavlja, da bi šel v koalicijo z Robertom Golobom in ne z Janezom Janšo.

V intervjuju je govor tudi o njegovi podpori Aleksandru Vučiću, predsedniku Srbije, ter o sodnih postopkih. »Vse svoje sodne in druge postopke pred uradnimi organi javno objavljam na svoji spletni strani, res jih je šest.«

Kaj ljubljanski župan še pravi o Stožicah, balkanskih investitorjih, Golobovi vladi, Logarjevih Demokratih, odnosih z Vučićem in svojih sodnih postopkih? Preberite celoten pogovor.