Župan Zoran Janković: Kanal C0 je spolitiziran

Za vse je kriv priimek Janković

Gradnja kanalizacijskega kanala ob Savi. FOTO: Voranc Vogel/Delo



Zakaj je občina zaprosila za presojo vplivov na okolje

»V primeru najhujšega potresa bo večja težava, ker ne bo elektrike in tudi vode ne.«

Krištof Mlakar,

direktor podjetja Voka Snaga

Ljubljanski župan Zoran Janković, vodiški župan Aco Franc Šuštar in medvoški župan Nejc Smole (od leve) so prepričani, da je projekt gradnje kanalizacije še kako potreben. FOTO: Roman Šipić/Delo



Logar: Treba je ugotoviti, kdo je odgovoren

MOL ima vsa potrebna soglasja, služnosti in privolitve.

Za 150 metrov trase občina nima vseh potrebnih dovoljenj.

Pri projektu je ves čas sodelovalo okoljsko ministrstvo.

Veliki kohezijski projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode na vodonosnem Ljubljanskem polju se nadaljuje. Tudi gradnja po besedah ljubljanskega županapovsem spolitiziranega kanala C0, saj je za 98 odstotkov trase pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Župan zahtevka trinajstih mestnih svetnikov za sklic izredne seje ne bo upošteval, lahko pa sejo skličejo sami.»Pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja so bila vsa potrebna soglasja, služnosti in privolitve, ki jih MOL ima; pravica za gradnjo ni pridobljena samo na dolžini okoli 150 metrov, od tega šest metrov na odseku Brod–Ježica, saj so lastniki v Argentini, « pravi župan Janković. Zaradi dodatne zaščite je bila v projekt naknadno vključena betonska kineta. Prav zanjo je agencija za okolje (Arso) v četrtek po uradni dolžnosti začela predhodni postopek. Ugotavljalo se bo, ali je treba izvesti presojo vplivov na okolje.Agencija je po besedah Zorana Jankovića prehitela občino, saj se je župan v sredo na ministrstvu za okolje pogovarjal z okoljskim ministrom Simonom Zajcem in državnim sekretarjem Alešem Prijonom. Slednji je po Jankovićevih besedah dejal, da za kineto ni potrebno novo gradbeno dovoljenje, saj se nič ne spreminja, pa vendar je občina sama želela zaprositi za predhodni postopek za dele, za katere še nima gradbenega dovoljenja.»Izredna seja državnega zbora o kanalu C0 je bila minuli petek sklicana zaradi priimka Janković,« je prepričan ljubljanski župan, saj niti politika niti stroka od umestitve v prostor leta 1991 nista nasprotovali trasi., direktor javnega podjetja Voka Snaga, ki operativno vodi projekt, je ponovil, da je cilj celotnega, 135 milijonov evrov vrednega kanala C0, izgradnje kanalizacije v Medvodah in Vodicah, posodobitve centralne čistilne naprave (CČN) v Zalogu in kanalizacije v Ljubljani prav varovanje vode. Skupaj bo odstranjenih 4600 greznic. Mlakar je izrecno poudaril, da voda ni in ne bo oporečna in da nevarnosti za preskrbo z vodo ne bo.Projekt je bil, tako Mlakar, večkrat preverjen, tudi iz Bruslja, pri vsem je ves čas sodelovalo ministrstvo za okolje, saj MOL sam ne more nič. Pred uporabo bodo kanal C0 testirali pod pritiskom dveh barov, čeprav v praksi v njem ne bo pritiska, saj gre za gravitacijski kanal, ki več kot 40-odstotno ne bo napolnjen. V primeru nesreče ali potresa se bo kanal na Brodu tudi zaprl. Še več, v primeru najhujšega potresa bo večja težava, ker ne bo elektrike in zato tudi vode ne, da bi z njo kaj spustili v kanalizacijo.»Uredba o posegih v okolje določa, da presoja vplivov na okolje ni obvezna za noben tip kanala na nobenem območju, in to ne glede na to, ali je objekt manj zahteven ali zahteven,« navaja Krištof Mlakar. So bile pa po njegovih besedah vse aktivnosti pri pripravi projekta vsebinsko enakovredne presoji vplivov na okolje.Zakaj pa je MOL poleti vendarle zaprosila za presojo vplivov? Delegacija mesta je bila na okoljskem ministrstvu in je napovedala, da bodo kot dodatno zaščito vgradili kineto, ki je po besedah Krištofa Mlakarja zgolj dodatna zaščita in ne potrebuje dodatnega gradbenega dovoljenja. Po besedah Igorja Koželja pa gradbeno dovoljenje ne opredeljuje načina polaganja. Jorg Hodalič iz E-net okolja je dodal, da so ob oddaji podobne zahteve leta 2015 pridobili odločitev, da presoja ni potrebna, ker je bila opravljena že za centralno čistilno napravo Zalog in tako za celoten projekt.V zahtevi za sklic izredne seje mestnega sveta so predlagatelji iz SDS, NSi in LMŠ poleg zahteve za takojšnjo prekinitev gradnje predlagali alternativno rešitev, gradnjo kanala C0 pod Celovško cesto, ki pa po pojasnilih Krištofa Mlakarja nikakor ni sprejemljiva, saj ni jasno, kam bi, tudi če se zanemari vse težave ob gradnji pod Celovško, kanal speljali od hotela Lev naprej – bi morda tam gradili čistilno napravo? Trinajst mestnih svetnikov tudi zahteva, naj MOL v Bruslju pridobi zagotovilo, da bo EU dala denar tudi za gradnjo po drugi trasi.Evropska unija bo v projekt namreč prispevala 69 milijonov evrov, projekt pa bo uspešen, ko bo več kot 95 odstotkov uporabnikov priključenih na kanalizacijski sistem, je povedal župan Medvod. V Medvodah kanalizacijo sicer skupaj z obnovo vodovoda, plinovoda, optike in druge infrastrukture pospešeno gradijo, štiri petine 22-kilometrskega sistema so že zgrajene. Ta projekt je za občino mati vseh projektov, prejeli so deset milijonov evropskih sredstev, tri milijone so prispevali sami in sedem milijonov še za vodovod. V treh letih bodo prispevali deset milijonov proračunskih sredstev, občina pa ima letno za naložbe na voljo med tremi in štirimi milijoni evrov.Tudi v Vodicah je po besedah županapolovica od dobrih devet kilometrov dolgega kanalizacijskega sistema že zgrajenega. Cilj projekta je nadziranje odpadnih voda, skupni projekt treh občin je eden od zelo uspešnih, za njim stojijo strokovnjaki, ne samo župani. Druge variante v Vodicah niso sprejemljive.poslanec SDS in ljubljanski mestni svetnik pa se je v zvezi s projektom gradnje kanala C0 zavzel za ugotavljanje odgovornosti. Ta je po njegovem mnenju v veliki meri na strani okoljskega ministrstva oziroma agencije za okolje, za občino pa bo potrebno ugotoviti, ali je zavajala.