Župani za vzpostavitev prevoznosti državne ceste

Štirje župani zasavskih občin, ki so se jim pridružila tudi vodstva domžalske, dolske in šmarske občine, so na pristojne državne organe naslovili prošnjo za čimprejšnjo ureditev prometnih razmer na zasavski glavni cesti med naseljema Videm in Beričevo. Tam je namreč vodna ujma povsem uničila most čez Kamniško Bistrico. Vodstva občin Litija, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Dol pri Ljubljani, Šmartno pri Litiji in Domžale so zelo zaskrbljena, ker se je porušil most na glavni cesti med Vidmom in Beričevim. Obvoz zdaj poteka čez stari most v Beričevem, po katerem pa ne smejo voziti tovorna vozila. To je tudi razlog, da bodo odslej promet nadzirali občinski redarji in policija.

Štirje župani zasavskih občin, ki so se jim pridružila tudi vodstva domžalske, dolske in šmarske občine, so na pristojne državne organe naslovili prošnjo za čimprejšnjo ureditev prometnih razmer na zasavski glavni cesti med naseljema Videm in Beričevo. Tam je namreč vodna ujma povsem uničila most čez Kamniško Bistrico.

Obvoz za osebna vozila iz Zasavja poteka po dolski in domžalski občini. Tam, kjer prevoznosti čez mostove ni mogoče vzpostaviti, bodo postavili začasne. Mostova čez Savo na Savi in v Jevnici ostajata zaprta tudi za pešce in kolesarje.

Podivjana reka je na regionalni cesti močno poškodovala tudi mostova pri Lidlu v Domžalah in pri papirnici Količevo, zato sta zaprta za vse udeležence v prometu. Zaprta je tudi rekreacijska pot ob Kamniški Bistrici. Slovenske železnice so vzpostavile prevoznost levega tira med postajama Litija in Sava. Do nadaljnjega pa ostaja zaprt desni tir na zasavski železniški progi. Katastrofalne poplave niso prizanesle niti osrednjemu delu države, ki je utrpel ogromno škodo na stanovanjskih in gospodarskih objektih ter tudi na komunalni in cestni infrastrukturi. Vodstva občin Litija, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Dol pri Ljubljani, Šmartno pri Litiji in Domžale so zelo zaskrbljena, ker se je porušil most čez Kamniško Bistrico na glavni cesti med Vidmom in Beričevim.

Most čez Savo v Jevnici ni tako hudo poškodovan, kot je kazalo med poplavami. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

»Odpira se pomembno vprašanje, kako čim prej zagotoviti ustrezno in še sprejemljivo rešitev povezave širšega območja Zasavja in osrednje Slovenije, še zlasti za tovorni cestni promet, na katerega so vezani celotno gospodarstvo in druge dejavnosti na tem območju,« so med drugim poudarili župani. Pravijo, da se zavedajo trenutnih razmer, v katerih ne morejo pričakovati ureditve prometa s postavitvijo novega mostu. Hkrati pa so vlado opozorili, da obvoz po lokalnih cestah lahko povzroči nevzdržne razmere lokalnemu prebivalstvu, zato pričakujejo, da se ob poškodovanem mostu na državni cesti postavi pontonski oziroma začasni most.

Začeli pregledovati mostove

V začetku tedna so cestni nadzorniki in strokovnjaki za mostove začeli pregledovati mostove, ugotavljati in ocenjevati njihovo stanje in stopnjo poškodovanosti, so pojasnili na Direkciji RS za infrastrukturo (DRSI). Kot pravijo tam, kjer so mostovi tako poškodovani, da prevoznosti ni mogoče vzpostaviti, načrtujejo postavitev začasnih mostov. Zaradi povsem porušenega mostu na glavni cesti Ribče–Šentjakob na Vidmu je obvoz za osebna vozila mogoč po lokalnih cestah Videm–Beričevo in Zaboršt–Ihan–Domžale. Obvoza za tovorna vozila nad 3,5 tone na tej relaciji ni, zato morajo vozniki uporabiti avtocesto do Trojan in se nato skozi Zagorje pripeljati v Litijo. Na vprašanje, kdaj bi se lahko pontonski most tudi postavil, pa odgovora nismo prejeli.

Most v Lazah v slabem stanju

Visoka in deroča reka ni prizanesla niti mostovoma čez Savo na Savi, ki ga upravlja litijska občina, ter v Jevnici oziroma Senožetih, kjer je most v solastništvu občin Litija in Dol pri Ljubljani. Oba ostajata do nadaljnjega zaprta tako za osebna vozila kot za pešce in kolesarje. V torek sta delavca z alpinistično opremo požagala debla dreves, ki jih je narasla reka zagozdila v mostovno konstrukcijo. Jevniški most si je v spremstvu dolskega župana Željka Saviča ogledal strokovnjak za statiko pri štabu ljubljanske civilne zaščite Igor Žugič. Ugotovil je, da je zaradi vodne ujme minimalno poškodovan ter da nosilnost in prevoznost nista prizadeti.

Delavca sta v alpinistični opremi požagala hlodovino, ki se je zagozdila v mostovno konstrukcijo. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Popraviti pa bo treba leseno varovalno ograjo na notranji strani. Ugotovil je še, da je južni nosilec mostu med staro in novo konstrukcijo poškodovan, zato je izdal priporočilo za njegovo betonsko utrditev, s čimer bi se preprečil zdrs nove konstrukcije. Mostu čez Savo v Lazah nedavne poplave niso dodatno poškodovale. Je pa že v tako slabem stanju, da sanacija ni več mogoča. Omejiti bo treba spodjedanje temeljev in dodatno omejiti hitrost vožnje na 40 kilometrov na uro, zato bodo na vsaki strani mostu z nosilnostjo 15 ton namestili video nadzorni sistem. Most na lokalni cesti Videm–Beričevo, ki je zaradi porušenega mostu na glavni zasavski cesti namenjen za obvoz, je za osebna vozila varno prevozen, za tovorna pa je vožnja prepovedana. Ker nekateri vozniki prepovedi na upoštevajo, bodo odslej na delu občinski redarji in policija.