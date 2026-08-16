Prekmurje praznuje, a mladi odhajajo: Brez naše grude ne bo polne mize

Slovenci v Prekmurju so do konca prve svetovne vojne spadali pod ogrski del avstro-ogrske monarhije in se zato razvijali ločeno od sonarodnjakov v avstrijskem delu. Po odločitvi pariške mirovne konference avgusta 1919 je tudi pokrajina severno od reke Mure postala del novonastale Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Sedemnajsti avgust je bil kot državni praznik v čast združitve Prekmurja z matico v zakon o praznikih in dela prostih dnevih vpisan oktobra 2005, prvič so ga proslavili leta 2006. Tokratna osrednja državna slovesnost bo danes zvečer v Veliki Polani. To bo prva slovesnost po noveli, ki je prazniku poleg združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom dodala še priključitev Prekmurja. Do letos se je praznik imenoval združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V ...