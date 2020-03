Dubajčan, ki se trudi v Slovenijo dostaviti tono in pol zaščitne opreme

Arabci pomagali že Hrvatom in Srbom

Ne bo se nehal truditi



Tono in pol težka pošiljka zaščitne opreme



Lepa Slovenija, ampak preveč birokratska



Učinek semaforja



V Združenih arabskih emiratih ravnali hitro in odločno



Najprej birokracija, šele nato diplomacija

je zdravstveni strokovnjak, ki že več kot dve desetletji svetuje zdravstvenim ustanovam o zdravstvenih strategijah in operativni odličnosti po vsem svetu. V svoji bogati karieri je sodeloval s številnimi vodilnimi organizacijami, kot so Državna zdravstvena služba Velike Britanije, Zdravstvena šola Harvard in Univerza Johna Hopkinsa v Združenih državah, trenutno pa službuje v Dubaju.Pred leti ju je z ženo pot zanesla v Slovenijo, kjer sta kupila posestvo v Kuštanovcih. V tem času sta dodobra spoznala Pomurje in spletla tudi nekaj prijateljskih vezi, med drugim z odvetnikom, ki ima pisarno v Murski Soboti.Ravno Katalinič je pred dnevi delil zapis, v katerem je razkril, da je zaprosil Al Ayoubija za pomoč pri dobavi nujno potrebne zaščitne opreme v Slovenijo in osvetlil številne zaplete pri angažiranju pristojnih v slovenski državi. Z našo pomočjo je navedena pobuda vendarle dosegla vrh države in pristojni so vzpostavili kontakt z omenjenima akterja glede donacije zaščitne opreme v Slovenijo iz Združenih arabskih emiratov.Al Ayoubi si je namreč tekom svojega službovanja pridobil vplivna poznanstva, ki dosegajo celo vrh Združenih arabskih emiratov s predsednikom šejkomna čelu. Ena izmed najbogatejših držav na svetu je poskrbela že za številne donacije zaščitne opreme v naši soseščini, tako so pred kratkim pomagali med drugim Hrvaški in Srbiji.Situacija glede dobave zaščitne opreme v Slovenijo je trenutno precej negotova, nam je priznal Al Ayoubi, saj je zaradi številnih ukrepov celoten svet tako rekoč zaprt, kar omejuje tudi letalski promet.»Smo v stiku s številnimi podjetji, največji izziv je zagotovo transport, ampak upam, da nam bo uspelo,« pojasnjuje Al Ayoubi in dodaja, da se ne bo prenehal truditi pomagati Sloveniji, čeprav so še tako majhne možnosti za uspeh. Veliko oviro pa nedvomno predstavlja tudi pritisk na kitajske proizvajalce zaščitne opreme, ki ga vršijo bolj ali manj vse države zaradi izrednih potreb po tovrstnih izdelkih.Gre za precejšnjo pošiljko, ki zajema zaščitne maske, maske FFP2, respiratorje, zaščitne obleke, vizirje, razkužila in drugo osebno varovalno opremo, celotna teža tovora pa je ocenjena na okoli 1,5 tone, pravi Al Ayoubi. Skratka, gre za prepotrebno opremo, ki jo Slovenija v teh časih krvavo potrebuje. Kot še pravi Al Ayoubi, gre za osebno iniciativo, v kateri je prepričal k sodelovanju številne vplivne kolege in prijatelje, da bi pomagali, ponudba donacije je navsezadnje prišla prav z vrha te z nafto bogate države.»Vodstvo Združenih arabskih emiratov sestavljajo ponižni in sočutni ljudje, zato je nekaj povsem običajnega, da sem si lahko blizu tudi z Njegovim Visočanstvom šejkom Mohamedom Bin Zajedom,« je skromen Al Ayoubi, ki razloži, da njegova država pomaga mnogim drugim v teh časih krize, ampak tega ne obeša na veliki zvon, saj to ni primerno v njihovi kulturi.Svojega navdušenja nad Slovenijo Al Ayoubi ne skriva, saj sta z ženo ponosna lastnika posestva na Goričkem v Kuštanovcih, ki ga večkrat na leto obiščeta. Izpostavlja pa določene birokratske ovire, ki jima onemogočajo, da bi bilo njuno bivanje pri nas bolj pogosto. »Žal so vaši postopki, povezani z rezidentstvom, preveč zapleteni, na številne ovire pa je naletelo tudi veliko mojih vplivnih prijateljev, ki sem jih v preteklosti večkrat nagovoril, da bi investirali v Slovenijo,« poudarja in dodaja, da gre sicer za izjemno državo, ki bi z lahkoto vzel za svojo drugo domovino.Dotaknil se je tudi situacije okoli svetovne pandemije koronavirusa, saj ima kot strokovnjak na področju zdravstva pomemben vpogled v oceno dogajanja po svetu. Pri slovenskem soočanju s koronavirusom meni, da je bilo premalo storjenega v obdobju pred razglasitvijo epidemije.»Vsi ti restriktivni in omejevalni ukrepi so v pomoč, toda ne bi smeli predstavljati rešitve, ampak bi morali služiti kot začetni pogoj za obvladovanje krize. Gre za klasičen primer reaktivne in proaktivne strategije,« ocenjuje Al Ayoubi. Poudarja, da je pri vsakem ukrepanju treba upoštevati psihološki in mentalni vidik ukrepov, zato mora biti vsak državni odziv skrbno premišljen: »Temu pravim učinek semaforja. Prehod z zelene luči takoj na rdečo, brez vmesne rumene, je lahko izredno nevaren.«Priznava sicer, da se bolj ali manj vse evropske države odzivajo na ta način, zato Slovenija ni izjema, so se pa koronavirusa nekoliko drugače lotili v Združenih arabskih emiratih. Tam so namreč že zelo hitro uvedli preventivne ukrepe in niso čakali na rast števila okuženih oseb. Že na začetku leta so začeli izvajati intenzivne kampanje in izobraževanja prebivalstva ter bili zelo striktni pri diagnozi in intervenciji.»Veliko je bilo narejenega preventivno, hitro smo uvedli varnostne ukrepe, da so se vsi zavedali nevarnosti. Ob takšni krizi je ravno ignoranca sovražnik številka ena,« še razloži Al Ayoubi.Bogata monarhija je sicer že zelo zgodaj sprejela drastične ukrepe za preprečevanje bolezni, vključno z zaustavitvijo mednarodnih letov, prekinitvijo celoletnega romanja v Umrah, zapiranjem mošej, šol, trgovskih središč in restavracij ter z uvedbo policijske ure.Donacija Združenih arabskih emiratov je po naših informacijah v fazi dogovorov. Sprva je kazalo, da bo zadevo prevzel predsednik Borut Pahor v neposredni komunikaciji s predsednikom šejkom Mohamedom bin Zajedom Al Nahajanom, ampak je Pahor zadevo predal slovenskemu veleposlaništvu in medresorski delovni skupini za zaščitno opremo, ki jo vodi državni sekretar in župan Velike Polane